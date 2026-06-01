ES lança Programa Talento Capixaba para levar inovação e tecnologia a escolas municipais

today1 de junho de 2026 remove_red_eye62

O Governo do Estado lançou, nesta segunda-feira (1º), o Programa Talento Capixaba, iniciativa voltada à promoção da educação tecnológica, da inovação e da formação de jovens talentos da rede pública municipal. O projeto, coordenado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), contará com investimentos de R$ 2,7 milhões e deve beneficiar cerca de 15 mil estudantes em municípios de todas as regiões do Espírito Santo.

A cerimônia de lançamento foi realizada no Salão São Tiago, no Palácio Anchieta, em Vitória, e reuniu autoridades, educadores, estudantes e representantes do ecossistema de inovação capixaba.

O programa prevê a implantação de ambientes de inovação em 38 escolas públicas municipais, equipados com tecnologias como impressoras 3D, drones e recursos de realidade virtual. A proposta é estimular o desenvolvimento de competências ligadas à criatividade, liderança, pensamento crítico, trabalho em equipe e resolução de problemas.

Durante o evento, 152 estudantes receberam kits tecnológicos que serão utilizados nas atividades do programa. O governador Ricardo Ferraço destacou a importância de ampliar o acesso à tecnologia desde os primeiros anos da formação escolar.

“O ensino fundamental é uma responsabilidade dos municípios, mas, para nós, o que importa é que esses alunos são do Espírito Santo. Por isso, estamos investindo para levar tecnologia, inovação e novas oportunidades às escolas municipais. A tecnologia já faz parte da realidade e precisa chegar a todos os municípios. Quando disponibilizamos laboratórios, equipamentos e ferramentas inovadoras, despertamos o interesse dos alunos, estimulamos o aprendizado e abrimos caminhos para novas oportunidades”, afirmou.

Cada uma das 38 escolas participantes selecionará quatro estudantes para integrar as equipes do programa. A escolha seguirá critérios de inclusão e diversidade, contemplando pessoas com deficiência (PCD), cotas raciais e a participação feminina. Os alunos selecionados receberão bolsas mensais de R$ 300, concedidas pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), até dezembro de 2026.

Além do acesso às novas tecnologias, os estudantes serão incentivados a desenvolver projetos e protótipos voltados para a solução de desafios reais enfrentados em suas comunidades. As propostas passarão por processos de mentoria, validação e aperfeiçoamento, podendo futuramente integrar programas de pré-incubação e incubação vinculados à Secti.

Segundo o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Jales Cardoso, o programa busca preparar os jovens para as transformações do mercado e da economia digital.

“O Talento Capixaba representa um novo momento da educação pública no Espírito Santo. Estamos conectando nossos estudantes ao universo da inovação, da tecnologia e do empreendedorismo, criando oportunidades para que desenvolvam habilidades essenciais para o presente e para o futuro. Mais do que investir em equipamentos ou infraestrutura, estamos investindo em pessoas e no potencial da juventude capixaba”, ressaltou.

O programa também contará com ações voltadas à inclusão digital. Em parceria com a Receita Federal, por meio do programa Receita Legal, serão destinados 152 smartwatches para estudantes da rede pública municipal, ampliando o acesso a ferramentas tecnológicas e fortalecendo a integração entre educação e inovação.

De acordo com o Governo do Estado, a iniciativa faz parte da estratégia de fortalecimento da educação tecnológica e da cultura da inovação, com foco na formação de novos talentos e na ampliação das oportunidades para jovens capixabas.