Domingos Martins receberá primeira “patarela” do Espírito Santo dia 05 de junho

today1 de junho de 2026 remove_red_eye60

O município de Domingos Martins será palco de uma iniciativa inédita no Espírito Santo voltada à proteção da fauna e à conscientização no trânsito. No próximo dia 5 de junho, quando é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente, o Programa Reluz na Estrada, desenvolvido pelo Instituto Ambiental Reluz, realizará a inauguração das primeiras “patarelas” do Estado.

As chamadas “patarelas”, também conhecidas como “patadestres”, são faixas de travessia sinalizadas com pegadas de animais. A proposta é chamar a atenção dos motoristas para áreas de circulação de animais domésticos e silvestres, contribuindo para a redução de atropelamentos e para a preservação da fauna.

Além da instalação das sinalizações, o Instituto Ambiental Reluz promoverá uma ação educativa na Praça Arthur Gerhardt, no Centro da cidade. A programação contará com adesivaço, distribuição de materiais informativos, panfletagem e entrega de um mini-guia com orientações sobre boas práticas no trânsito. O evento será aberto ao público e os organizadores convidam os moradores a participarem acompanhados de seus animais de estimação.

Domingos Martins foi escolhido para sediar o lançamento da campanha por abrigar importantes áreas remanescentes de Mata Atlântica no Espírito Santo. A iniciativa recebeu autorização da Prefeitura Municipal e busca ampliar o debate sobre a convivência harmoniosa entre mobilidade urbana, preservação ambiental e segurança viária.

A ação faz parte das atividades de educação ambiental desenvolvidas pelo Programa Reluz na Estrada, que desde 2019 promove campanhas de conscientização sobre os impactos do atropelamento de animais na biodiversidade brasileira, especialmente na Mata Atlântica.

Dados do Sistema Urubu apontam a dimensão do problema. Segundo levantamento realizado em 2021, cerca de 17 animais são atropelados por segundo nas rodovias e vias brasileiras, o que representa aproximadamente 475 milhões de ocorrências por ano.

De acordo com a presidente do Instituto Ambiental Reluz, Renata Bomfim, a implantação das “patarelas” tem como objetivo estimular uma cultura de respeito e proteção à vida animal, transformando os deslocamentos diários em oportunidades de conscientização.

A expectativa dos organizadores é que a iniciativa contribua para sensibilizar motoristas e pedestres sobre a importância da preservação da fauna, incentivando atitudes mais responsáveis no trânsito.

Serviço

Inauguração da primeira “patarela” do Espírito Santo

Praça Arthur Gerhardt – Avenida Presidente Vargas, Centro, Domingos Martins

5 de junho de 2026

9 horas

Evento aberto ao público

foto divulgação