Samarco e Casa dos Ventos firmam parceria para autoprodução de energia eólica

today1 de junho de 2026 remove_red_eye74

Acordo prevê participação societária da mineradora no Complexo Eólico Serra do Tigre e fornecimento de 45 MW médios de energia renovável a partir de 2027

A Samarco e a Casa dos Ventos oficializaram um acordo estratégico de longo prazo para fortalecer a eficiência energética da mineradora por meio de fontes renováveis. O acordo prevê a participação societária da Samarco no Complexo Eólico Serra do Tigre, localizado entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba, reforçando a estratégia da companhia como autoprodutora de energia limpa, renovável e avanço no processo de descarbonização.

A operação foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, nesta segunda-feira (1/6), e ambas as partes seguirão com os trâmites para implementar o acordo. A iniciativa viabilizará a entrega de 45 MW médios de energia limpa a partir de 2027.

A Samarco opera atualmente com 100% de energia elétrica de fontes renováveis e tem meta de reduzir em 30% as emissões de carbono até 2032 e alcançar neutralidade até 2050.

“Esse modelo de autoprodução contribui para ampliar a previsibilidade dos custos de energia e reforça nossa estratégia de sustentabilidade e de buscar eficiência operacional e financeira com o uso de fontes renováveis”, afirma Gustavo Selayzim, diretor Financeiro, de Estratégia e Suprimentos da Samarco.

“Esse acordo contribui para a jornada de descarbonização da Samarco e a tendência da mineração brasileira em adotar soluções energéticas sustentáveis. Ao estruturarmos parcerias de longo prazo através de autoprodução, entregamos não apenas energia renovável, como também segurança de suprimento com competitividade e previsibilidade financeira”, afirma Lucas Araripe, diretor-executivo da Casa dos Ventos.

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