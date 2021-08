Governo abre 1.500 vagas para requalificar cobradores do Transcol por meio da CNH

Com o objetivo de oferecer novas oportunidades para cobradores de ônibus do Sistema Transcol se posicionarem no mercado de trabalho a partir da obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o Governo do Estado está lançando o programa CNH Requalifica. A iniciativa é coordenada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) e pela Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), sendo voltada exclusivamente para cobradores que atuam no Sistema Transcol, com um total de 1.500 vagas.



Os profissionais, devidamente registrados com a função de cobrador nas empresas que atendem ao Sistema Transcol, serão indicados pela Semobi e realizarão, a partir deste mês, o processo de Primeira Habilitação custeado pelo Detran|ES nas categorias “B” (carro) ou “AB” (moto e carro). O programa será dividido em três fases até o final de 2022, com a abertura de 500 vagas em cada etapa.

Os contemplados vão realizar de forma gratuita os exames médico e psicológico, aulas teóricas e práticas, além dos exames necessários para a obtenção da CNH. O investimento do Governo do Estado no programa é da ordem de R$ 2.267.400,00.

O lançamento do CNH Requalifica aconteceu na manhã desta sexta-feira (27), no município de Viana, com a presença do governador do Estado, Renato Casagrande, que falou sobre a importância dessa ação.

“O Detran executa uma política social muito importante. Por onde ando, alguma pessoa sempre vem me agradecer pela oportunidade de tirar uma carteira pelo programa CNH Social. Essa iniciativa agora é para quem é cobrador do Transcol, que terá a oportunidade de se habilitar. A pandemia agravou infelizmente a situação social do Brasil, então podermos qualificar as pessoas é muito importante. A razão de estarmos na vida pública é para melhorar a vida das pessoas”, disse Casagrande.

O diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, salienta que as CNHs referentes ao programa já serão emitidas com a observação “Exerce Atividade Remunerada (EAR)”, necessária para condutores utilizarem veículos como instrumento de trabalho, tendo em vista que a autarquia pagará também o exame psicológico exigido para tal.

“Um dos compromissos do Órgão é de promover políticas com a finalidade de incluir e empoderar as pessoas que mais precisam, e o CNH Requalifica, bem como o CNH Social, cumpre esse objetivo. Seguindo premissas definidas no Planejamento Estratégico do Governo do Estado, investimos na formação e qualificação de condutores para, como no caso desse novo programa, oferecer a oportunidade de os cobradores trabalharem como motoristas ou motociclistas de aplicativo, por exemplo, e de darem o primeiro passo para novas especializações em cursos para condutores profissionais”, pontuou Givaldo Vieira.

O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, destaca que a melhoria do transporte público coletivo passa pelo investimento em novas tecnologias, mas que todo o processo foi planejado e desenvolvido de modo a não causar demissões. “Desde o início, temos adotado o compromisso de realizar os investimentos sem que isso provoque demissões. As empresas já possuem a escolinha que visa a capacitação, mudança de função com ganho salarial dentro das próprias empresas. E o CNH Requalifica vem complementar essa política, oferecendo a oportunidade de obtenção sem custos da primeira habilitação”, explicou.

Como se matricular

Os cobradores do sistema Transcol indicados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários) para a Semobi, a fim de serem contemplados pelo programa, deverão fazer a matrícula no site da Secretaria (www.semobi.es.gov.br) ou no Detran (www.detran.es.gov.br).

Para isso, basta clicar no banner na área principal dos portais e preencher os dados solicitados para ter acesso à informação de em qual Centro de Formação de Condutor (CFC) realizará a abertura do seu processo de habilitação, junto ao Sistema RENACH, bem como os documentos necessários que deverá providenciar.

Após esta etapa, o interessado dará continuidade a todos os passos do processo regular de Habilitação, incluindo aulas e provas, para obter a CNH por meio do programa estadual.