Governo do ES investe mais de R$ 38 milhões em reforma de escolas de Cariacica e Serra

9 de março de 2021

Estão sendo investidos, através do governo do estado, mais de R$ 38 milhões na reforma de escolas estaduais nos municípios de Cariacica e Serra, na região Metropolitana. Nesta terça-feira (09), o governador Renato Casagrande fez a entrega das obras na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Jesus Cristo Rei, no bairro São Francisco, em Cariacica. Na sequência, Casagrande anunciou a publicação dos editais para reforma e ampliação da EEEFM Mestre Álvaro, EEEFM Clotilde Rato e EEEFM Getúlio Pimentel Loureiro, localizadas na Serra.

Na Escola Estadual Jesus Cristo Rei, o evento foi presencial, seguindo todos os protocolos de biossegurança em decorrência da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). A intervenção contemplou a reforma de toda a unidade de ensino, contando com setor administrativo completo, salas de aula, refeitório, apoio e vivência, biblioteca, auditório, laboratórios e quadra poliesportiva, tornando, assim, o prédio totalmente acessível. Ao todo, foram investidos R$ 3.678.195,91.

Durante a solenidade, o governador Casagrande falou sobre as dificuldades trazidas pela pandemia também na educação: “Estamos em um momento difícil para a educação, que foi impactada diretamente pela pandemia. As aulas presenciais, de forma optativa, tiveram início somente em outubro. As aulas remotas acontecem desde abril do ano passado, não deixando o aluno perder o vínculo com a escola. Importante ter a busca ativa para não deixar ninguém para trás”.

Casagrande também destacou a importância da educação para o desenvolvimento social e econômico do cidadão. “A educação é o caminho mais curto para se ter oportunidades na vida. Eu sou um exemplo disso: nasci em uma comunidade pequena do interior do Estado e a educação foi abrindo as portas para mim. A educação é o caminho que nos leva às oportunidades. Por isso, estamos realizando um investimento forte em educação, na infraestrutura, formação dos professores, em tecnologia. O aluno tem que gostar da escola e cuidar dela como cuida da sua casa. Tem que sentir vontade de estar na escola”, afirmou o governador.

O subsecretário de Estado de Suporte à Educação, Aurélio Meneguelli, também participou do evento. “Eu me emociono na entrega de todas as obras, porque sei o trabalho que deu, mas o resultado final dessa, em especial, foi muito bom. Investimento em educação é prioridade no governo Casagrande, e nossa equipe lá na Sedu está à disposição do Governo do Estado e à disposição de toda a sociedade capixaba”, disse Meneguelli.

O subsecretário também lembrou da compra de chromebooks para os estudantes da Rede Estadual. “Nós estamos providenciando uma compra de R$ 100 milhões em chromebooks para distribuir para quase todos os alunos. Isso mostra a vontade do governador em investir em tecnologia”, declarou.

O deputado estadual Marcelo Santos comemorou mais essa entrega para o município. “Parabenizo o governador, que tem feito um ótimo trabalho com efeitos positivos não só no Estado, mas em todo o País. O governador não mede esforços para investir em educação. Fez o seu dever de casa e, por isso, tem uma capacidade diferenciada de investimentos, não somente na educação, mas em todas as áreas. O Governo faz as entregas que se comprometeu a fazer, criou o Fundo Soberano para termos uma garantia no futuro”, ressaltou.

A diretora da EEEFM Jesus Cristo Rei, Luciana Caser, se dirigiu aos alunos para falar sobre as melhorias que a escola recebeu e poderá oferecer em termos de ensino. “Essa escola foi projetada para vocês, alunos. Tomem posse dela. Vocês têm a oportunidade de estudar em uma das melhores escolas do Estado. Nossa escola ficou moderna e que dará uma ótima qualidade de ensino aos nossos alunos. Quero agradecer ao governador, em nome de toda a comunidade escolar, pelo olhar que o senhor tem pela educação”, expressou.

Obras na Serra

Também na manhã desta terça-feira, o governador Renato Casagrande anunciou, em solenidade virtual transmitida ao vivo pelas redes sociais, a publicação de editais para reforma e ampliação de três escolas estaduais localizadas no município da Serra. As obras serão executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). Juntas, as intervenções somam um investimento de, aproximadamente, R$ 35 milhões.

“Quero agradecer e parabenizar as diretoras, os professores, os alunos e toda comunidade escolar dessas três unidades. Iremos pessoalmente, na ordem de serviço, em cada uma dessas escolas. Não podemos perder nenhum jovem que deva estar em sala de aula. Nós temos um conjunto grande de investimentos que têm o objetivo de melhorar a nossa educação. Sabemos que o desenvolvimento do Estado está relacionado à educação, que é o caminho mais curto para chegar nas oportunidades. Não podemos brincar com a educação, temos que investir forte, buscar quem está fora da sala de aula e acompanhar de perto”, pontuou o governador.

A Escola Estadual Mestre Álvaro, localizada na avenida Rio Doce, Bairro Eldorado, será contemplada com ambientes como sala de leitura, quadra poliesportiva, quadra de areia, auditório, dois laboratórios de informática, sala multiuso, laboratório de química/biologia, laboratório física/matemática, 16 salas de aula, sala de recurso, pátio coberto, sala de artes, ambiente administrativo e refeitório. A área total construída será de 4.411,32 metros quadrados.

A nova estrutura da Escola Estadual Clotilde Rato, localizada à rua Rui Barbosa, Bairro de Fátima, terá uma área total construída de 3.536,04 metros quadrados e disponibilizará para os alunos e corpo docente ambientes como biblioteca, espaço esportivo, auditório, dois laboratórios de informática, sala multiuso, laboratório de química/biologia, laboratório física/matemática, 12 salas de aula, sala de recurso, pátio coberto, sala de artes, ambiente administrativo e refeitório.

Localizada à rua Projetada, Bairro Jardim Guanabara, a Escola Estadual Getúlio Pimentel Loureiro, será contemplada com sala de leitura, quadra de esportes, auditório, dois laboratórios de informática, sala multiuso, laboratório de química/biologia, laboratório física/matemática, 16 salas de aula, pátio coberto, sala de artes, ambiente administrativo e refeitório. A área total construída será de 5.498,81 metros quadrados.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, enfatizou que se sente honrado em fazer parte de um momento de melhoria nas escolas, de atualização e de modernização. “Estamos zelando pelo patrimônio público na reforma de escola. São prédios nos quais acontecem uma das atividades mais nobres. Gostaria de destacar o fato de que o Governo faz um trabalho sensível, porque temos um governador que é sensível em perceber o que é relevante para uma sociedade mais justa e igualitária”, frisou.

O subsecretário de Estado de Suporte à Educação agradeceu a parceria com o DER e ressaltou que o município da Serra tem recebido o maior investimento na área da Educação. “Esse é um Governo sério e responsável, e que demonstra isso nos investimentos em educação. Além dessas reformas, também iremos instalar sistema de microgeração de energia elétrica em escolas, no município da Serra”, informou Aurélio Meneguelli.

A instalação do sistema de microgeração de energia elétrica a partir de fonte primária solar acontecerá em três unidades, também localizadas na Serra: a Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Taquara I, (EEEF) Francisco Alves Mendes, e a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Iracema Conceição Silva, no valor de R$ 861.135,02.

“O Governo mostra que está dando a atenção devida à educação dos nossos jovens. Além de proporcionar um melhor ambiente de instrução aos alunos, também valoriza e dignifica o ambiente de trabalho dos professores e demais profissionais da escola” afirmou o diretor-presidente do DER, Luiz César Maretto Coura.

As diretoras das três unidades beneficiadas pelas reformas também se manifestaram durante a solenidade. Nelma Aparecida Neris, da Escola Mestre Álvaro, se disse emocionada com o anúncio: “Nossos alunos e toda comunidade escolar merecem essa reforma e só temos a agradecer ao governador”. Mesmo sentimento da diretora da Escola Clotilde Rato, Mara Hombre: “Não posso deixar de registrar a felicidade de toda comunidade escolar. Agradeço imensamente ao governador, a todos que se empenharam para que esse sonho se tornasse realidade”. A diretora da Escola Estadual Getúlio Pimentel Loureiro, Rosangela Maria, lembrou outras intervenções na unidade. “Em sua outra gestão, o governador construiu a nossa quadra e agora, novamente em sua gestão, estamos recebendo essa reforma”.