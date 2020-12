Governo do ES notifica prefeitura da Serra a corrigir falhas em ciclovia após denúncia de Bruno Lamas

O deputado Bruno Lamas (PSB) comemorou a decisão da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb) de, após diligenciar técnicos para averiguação e comprovar irregularidades, ter notificado a Prefeitura da Serra a corrigir vícios, como a má qualidade do asfalto da ciclovia de 7,5 quilômetros construída na avenida Talma Rodrigues Ribeiro, que liga Laranjeiras a Jacaraípe, na Serra, beneficiando cerca de 40 mil pessoas.

Bruno denunciou a situação no último dia 8, durante sessão da Assembleia Legislativa capixaba, quando apresentou um vídeo em plenário.

No vídeo, um narrador indaga a uma ciclista que passa pelo local: “Olha a qualidade do asfalto dessa ciclovia. E aí está gostando da qualidade desse asfalto aí? Está osso!”

O parlamentar ainda frisou, ao narrar as imagens: “Dá para ver ali uma senhora arrancando o asfalto com o salto do seu sapato. É dinheiro público!”

Com base no material, Bruno fez requerimento ao presidente da Assembleia, Erick Musso, para que encaminhasse à Sedurb um pedido de informações, considerando que a obra, avaliada em R$ 5 milhões, foi realizada pela prefeitura, mas bancada com recursos do governo do Estado. E agora a secretaria atendeu ao pedido do deputado, notificando a prefeitura a tomar providências.

“Existem fatos que comprovam falhas na iluminação, acessibilidade e asfalto da ciclovia desnivelado e de péssima qualidade, o que conclui que a obra não foi realizada de forma a beneficiar a população”, declarou Bruno, por meio do requerimento.

O deputado também pediu a vistoria rigorosa por parte do Estado e questionou quais os critérios adotados para garantia do bom uso do dinheiro público investido.

A ciclovia passa pelos bairros Jacaraípe, Castelândia, Civit, Laranjeiras, Alterosas, Bolevard Lagoa, Nova Zelândia e Portal de Jacaraípe.