Governo do ES oferta 60 vagas em cursos gratuitos de tecnologia do Senac em Guaçuí

today8 de janeiro de 2024 remove_red_eye27

O Governo Estadual, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (SECTI), em parceria com o Senac Espírito Santo, está ofertando cursos gratuitos na área de tecnologia pelo Programa Qualificar ES, em Guaçuí. São 60 vagas para qualificação profissional de jovens e adultos que serão ofertadas na Smart Lab, a unidade móvel de tecnologia do Senac-ES.

A disponibilidade dos cursos é fruto do edital 027/2023 da SECTI com foco em pessoas com idade mínima de 16 anos e ensino fundamental completo. Os cursos ofertados são Design para Publicações Digitais, Informática para Jovens e Manutenção de Smartphones, que contam com carga horária de 160 horas cada e 20 vagas por turma.

Inscrições

De acordo com o edital de número 027/2023, a data limite de inscrição é até às 23h59min do dia 15 de janeiro. As inscrições podem ser feitas pelo site oficial do Qualificar ES: https://qualificar.es.gov.br/

Qualificar ES

Lançado em maio de 2019 pelo Governo do Espírito Santo, o Programa Qualificar ES, conduzido pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (SECTI), busca aprimorar a qualificação profissional dos capixabas. Priorizando empreendedorismo, empregabilidade e inovação, a iniciativa oferece cursos gratuitos em diversas áreas.