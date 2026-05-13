Governo do Estado anuncia investimentos em educação e assistência social na Serra

today12 de maio de 2026 remove_red_eye17

O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, esteve nesta terça-feira (12) no município da Serra para assinar as ordens de serviço para a construção do Centro Municipal de Educação Infantil de Tempo Integral (CMEITI) Vila Nova de Colares e para a revitalização do Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

Durante a agenda, o governador destacou os investimentos realizados em educação infantil e assistência social no município. Segundo ele, a nova unidade escolar em tempo integral vai ampliar a oferta de vagas e contribuir diretamente para o desenvolvimento das crianças atendidas.

A construção do CMEITI Vila Nova de Colares será realizada por meio do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil no Espírito Santo (Funpaes), com investimento superior a R$ 5 milhões repassados pelo Governo do Estado ao município.

A previsão é de que a nova creche atenda cerca de 180 crianças, sendo 90 vagas destinadas à creche e outras 90 para a pré-escola. A estrutura contará com dez salas de aula, sala de professores, diretoria, secretaria e Sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE), voltada ao suporte pedagógico de alunos com necessidades específicas.

A secretária de Estado da Educação, Andréa Guzzo Pereira, afirmou que o investimento fortalece a rede pública municipal e amplia as condições de atendimento às crianças da Primeira Infância.

Na área da assistência social, o Governo do Estado anunciou o repasse de R$ 500 mil para a revitalização do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da Serra. A reforma tem como objetivo ampliar e qualificar o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pelo município.

Segundo a secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Fernanda Mota, o investimento permitirá melhorias na estrutura do equipamento e no acolhimento prestado aos usuários dos serviços socioassistenciais.

Durante o evento, Ricardo Ferraço também ressaltou a importância dos investimentos voltados à Primeira Infância e afirmou que o Governo do Estado seguirá ampliando a parceria com o município da Serra em áreas como educação, infraestrutura e desenvolvimento social.

foto Cid Costa/Governo-ES