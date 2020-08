Governo do Estado anuncia obras na Serra e em Cachoeiro de Itapemirim

today13 de agosto de 2020 remove_red_eye30

O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, na manhã desta quinta-feira (13), duas importantes obras de reabilitação: na Avenida Abdo Saad (ES-010), na Serra, e na Avenida Jones dos Santos Neves, em Cachoeiro de Itapemirim. No município da região sul, também será construída a nova Delegacia Regional de Polícia Civil. Ao todo, os investimentos ultrapassam R$ 66 milhões.



O trecho da Abdo Saad que receberá as obras se estende da Curva da Baleia à Praia de Capuba e tem 7,5 quilômetros. A via receberá intervenções de terraplenagem, drenagem, restauração de pavimento, reforço da estrutura da ponte sobre o Rio Jacaraípe, duplicação do trecho entre a Avenida Guaianazes e a Praia de Capuba, além de sinalização rodoviária. Serão investidos cerca de R$ 49 milhões nas obras. O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) será o responsável pelas obras.

Durante a solenidade virtual, transmitida ao vivo pelas redes sociais, o governador Casagrande destacou os investimentos do Governo do Estado na Serra. “Anunciamos importantes investimentos na Serra há alguns dias, como a reforma da Escola Aristóbulo Barbosa Leão, que estava agarrada. São obras importantes, como a Avenida Talma de Freitas, ciclovias, drenagem em diversos bairros e agora mais essa intervenção. Isso nos dá certeza que estamos investindo da melhor forma para realizar obras estruturantes e que mudam a vida das pessoas”, disse.

Casagrande também comentou sobre o impacto dessa obra na Avenida Abdo Saad: “Os comerciantes de Jacaraípe começam a vislumbrar uma melhoria. Aquela avenida comercialmente é muito forte. Essa melhoria vai humanizar, valorizar e dar dinamismo econômico. Vai ajudar também o turismo naquela região e vai resolver a questão da água. Melhorando a infraestrutura, a gente qualifica a cidade. A Serra é a locomotiva do desenvolvimento do Estado. Em nosso primeiro mandato, fizemos investimentos fortes e agora continuamos com muitos investimentos”, observou.

Cachoeiro

Em outra solenidade virtual, o Governo do Estado anunciou dois investimentos que serão realizados em Cachoeiro de Itapemirim. O primeiro foi a construção da Delegacia Regional da Polícia Civil. O imóvel ocupará 1.367,31 metros quadrados de construção e será erguido na Avenida Monte Castelo, no bairro Independência, em um terreno com 7.322,22 metros quadrados e investimento no valor de R$ 6,37 milhões.

O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, falou sobre a importância dessa obra. “Nós tínhamos uma Delegacia de quase cem anos, com a carceragem desativada, e o senhor [governador] jogou aquele prédio no chão para construir uma unidade nova. As outras administrações, infelizmente, não tiveram essa sensibilidade, e agora vamos construir a tão sonhada Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim”, afirmou.

Para o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, o anúncio é mais uma medida da retomada de investimentos do Governo na área da Segurança Pública, dentro do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, que visa a redução dos índices de violência no Espírito Santo. “Importante lembrar que essa é uma das oito novas unidades a serem construídas na atual gestão para as Polícias Militar e Civil e o Corpo de Bombeiros, além de outras trinta de reforma e ampliação, que serão realizadas para garantir mais qualidade e dignidade ao trabalho dos nossos profissionais e segurança à população”, disse o secretário, que coordena o programa.

Outro investimento é a obra de reabilitação da Avenida Jones dos Santos Neves, com 2,7 quilômetros de extensão e investimento de R$ 10,9 milhões. Serão realizados serviços de terraplenagem, drenagem, reabilitação, passeio e sinalização. O trecho, situado no perímetro urbano de Cachoeiro de Itapemirim, faz a ligação entre a Rodovia ES-482 e a área urbana da cidade. A via se liga com as Rodovias ES-489 (para Atílio Vivácqua) e a ES-393 (para Muqui).

“Fizemos uma parceria forte com a cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Realizamos um convênio de drenagem e pavimentação no valor de R$ 16 milhões, iniciamos a Ponte de São Vicente, entregamos o Cartão Reconstrução e hoje anunciamos mais duas obras importantes que iniciei em meu mandato passado e posso dar sequência agora. São mais de R$ 20 milhões de reais para Cachoeiro, que é a cidade pólo da Região Sul, com mais de 200 mil habitantes e necessita de investimentos em infraestrutura”, pontuou o governador.

Casagrande aproveitou a ocasião para destacar os investimentos em outros municípios para impulsionar o desenvolvimento da região, que vai receber a Ferrovia Litorânea Sul. “A mineradora Vale vai fazer o projeto da ferrovia até a divisa com o Rio de Janeiro e irá fazer a ferrovia até Anchieta. Vamos continuar lutando para que seja feita até a divisa, pois será muito importante para a valorização do Porto Central. Estamos realizando obras estruturantes em toda região sul, como a urbanização de Marataízes e Iriri, o Contorno em Apiacá, Bom Jesus do Norte e São José do Calçado, além da rodovia de Castelo a Muniz Freire. Entregamos aqui em Cachoeiro o Hospital do Aquidaban, que um dia já foi chamado de ‘elefante branco’. Vamos seguir investindo forte na região”, garantiu o governador.