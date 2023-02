Governo do Estado autoriza ordem de início de pavimentação e drenagem de ruas em Cariacica

O Governo do Estado autorizou, nesta terça-feira (07), a ordem de início das obras de drenagem e pavimentação de diversas ruas no bairro Vila Prudêncio, município de Cariacica. O local receberá intervenções que incluem melhoria e ampliação da rede de drenagem, pavimentação das vias, acessibilidade das calçadas e plantio de gramas. Para as obras, o investimento chega a mais de R$ 8,9 milhões.

A obra de infraestrutura das dez ruas, acontece por meio de um convênio entre a Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb) e a Prefeitura de Cariacica. Serão pavimentadas as ruas Ouro Preto, Itabira/Furnas, Poços de Caldas, Belo Horizonte / Conselheiro Lafaiete, Uberaba, Visconde do Rio Branco, Resplendor, Abaeté e Sonho Lento, todas localizadas no Bairro Vila Prudêncio. O investimento vai beneficiar cerca de 3 mil moradores.

O secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente, falou sobre a importância dos investimentos para a comunidade local. “É uma satisfação poder proporcionar esse momento para tantas famílias, com uma obra que traz segurança e qualidade de vida. Para muitos, pode até ser uma obra simples, mas quem vive aqui sabe a importância das melhorias das ruas. Quero agradecer a confiança de todos, porque é assim que trabalhamos, pensando no próximo, visando à melhoria da condição de vida das pessoas e planejando um Espírito Santo para o futuro”, destacou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.