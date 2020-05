ES coordena ação integrada de fiscalização de comércios e orientação à população

Na manhã dessa segunda-feira (11), teve início a fase II da Operação Covid-19, organizada pelo Governo do Estado, com o objetivo de conscientizar a população dos municípios da Grande Vitória quanto à necessidade da adoção de ações de proteção, distanciamento social, bem como de medidas de respeito às diretrizes publicadas acerca da abertura gradual do comércio, em meio à pandemia.



Na operação, equipes do Corpo de Bombeiros Militar, representadas por integrantes do 1º e 6º Batalhão, juntamente com agentes dos poderes públicos municipais, realizaram várias atividades coordenadas, integradas e planejadas, compostas de abordagens específicas em comércios. O objetivo das ações foi orientar os proprietários sobre a importância do uso de máscaras, da necessidade do controle de público no interior dos estabelecimentos, além da relevância da higienização dos clientes.Os militares e fiscais municipais também deram sugestões e recomendações para que sejam evitadas aglomerações de público. As ações de conscientização da população tiveram início ainda no mês de março, com a adoção das primeiras medidas criadas pelo Governo do Estado logo no começo da pandemia e foram realizadas de maneira intensa e abrangente, focadas em abordagens à população em ruas, calçadões, praças, feiras e comércio, tanto pelas prefeituras municipais quanto pelo Corpo de Bombeiros Militar.



Nessa nova fase, com base em um planejamento que levou em consideração indicadores como o mapa de incidência da doença, e um relatório coletado pelo Disque-Aglomeração das cidades, além dos dados do Ciodes 190, foram estruturadas ações conjuntas com o objetivo de maximizar os esforços para a redução da contaminação.



Somente nessa segunda-feira, na área do 1º Batalhão de Bombeiros, que contempla os municípios de Vitória e Vila Velha, militares e agentes municipais em diferentes turnos abordaram, em diversos bairros, cerca de 90 estabelecimentos, como bares, restaurantes, bancos e supermercados.



O comandante do 1º Batalhão tenente-coronel Scharlyston Martins de Paiva destacou a importância dessas ações integradas. “Essas abordagens visam a aconselhar e auxiliar a população com orientações, informações e esclarecimentos sobre as Diretrizes que o poder público vem desenvolvendo para evitar a contaminação pelo novo Coronavírus e impedir que vidas sejam perdidas por essa terrível pandemia”, afirmou.

Já o tenente-coronel Márcio Rodrigues, comandante do 6º Batalhão dos Bombeiros, destacou os locais abordados e ressaltou que as ações serão constantes e planejadas. “Nossas equipes atuaram em Cariacica, Serra e Viana, em parceria com as prefeituras e a Polícia Militar. As operações consistiram em fiscalização de comércios, praias e terminais. Estivemos o dia inteiro nas áreas de maior movimentação de comércio e durante a semana temos diversos outros pontos planejados”, explicou o tenente-coronel.