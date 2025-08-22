Governo do Estado e Prefeitura confirmam construção de rodoviária em Linhares

today22 de agosto de 2025 remove_red_eye54

O vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço, e o prefeito de Linhares, Lucas Scaramussa, assinaram, nesta sexta-feira (22), a Ordem de Serviço para o início das obras da rodoviária do município. Com investimento de R$ 14 milhões, a estrutura será construída próximo ao aeroporto e terá mais de 13 mil metros quadrados de área com capacidade para atender 300 mil passageiros por ano.

“Confirmamos nesta manhã, durante as comemorações do aniversário dos 225 anos da cidade de Linhares, mais uma parceria firme do nosso Governo com o município. Muitos prometeram, mas nós estamos tirando do imaginário e colocando de pé essa tão sonhada rodoviária. Nosso governo é o mais municipalista do País. Há pouco tempo estivemos aqui para dar início às obras da ponte que liga os bairros Aviso e Interlagos, os maiores do município”, lembrou Ricardo Ferraço.

O vice-governador citou ainda outras obras em parceria com o Município que evoluíram, como o novo aeroporto que já é uma realidade. “Isso é fruto de muito equilíbrio, gestão, capacidade de investimentos e o reconhecimento para devolver a Linhares e à população linharense toda a contribuição que eles dão ao desenvolvimento social e econômico do nosso Espírito Santo”, destacou.

A área pública da rodoviária fica entre a loja Havan e o Aeroporto de Linhares. O investimento total será dividido igualmente pelo Município e pelo Estado. A estrutura contará com 11 plataformas para ônibus, cerca de 130 vagas de estacionamento, espaço para táxis e veículos de aplicativos, banheiros, lojas comerciais, praça de alimentação, área administrativa e mais de 350 assentos para passageiros e acompanhantes.

Pelo contrato, a empresa vencedora da licitação tem prazo de 660 dias para conclusão dos trabalhos. Para a obra serão contratados cerca de 200 trabalhadores.

“É com muita alegria que estamos celebrando esse investimento, fruto de uma parceria, de uma união com o Governo para melhorar a infraestrutura em nosso município, para nossa população. É transformador! Não é promessa, é o início da tão sonhada obra”, comemorou o prefeito Lucas Scaramussa.

foto Cid Costa/GovernoES