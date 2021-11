Casagrande entrega kits para contemplados pelo Bolsa Atleta e Compete Esportivo

O governador do Estado, Renato Casagrande, participou nesta segunda-feira (22) da entrega dos kits dos programas Bolsa Atleta e Compete Esportivo aos contemplados nos editais de 2021. Ao todo, 151 esportistas de alto rendimento, 30 a mais do que no ano passado, estão recebendo o benefício mensal do Bolsa Atleta, que varia de acordo com cada categoria: R$ 500 (estudantil), R$ 1.500 (nacional), R$ 2 mil (internacional) e R$ 4 mil (olímpico). O investimento total é de R$ 2,3 milhões.

Os kits do Bolsa Atleta entregues pelo governador contêm uma mochila, agasalho, calça, camisa gola careca, camisa gola polo, bandeira do Estado e do Brasil (para categorias Internacional e Olímpica), boné, chaveiro, pin, adesivo/tatuagem e patch (para kimono). No do Compete, o esportista recebeu uma camisa gola careca com a logomarca do programa.

Casagrande reforçou que o bom modelo de desenvolvimento também leva em consideração o lado esportivo. “As grandes potências mundiais não abrem mão do esporte. Nas Olimpíadas a gente percebe que esses países estão sempre nos primeiros lugares no quadro de medalhas. O esporte é um exemplo de um país desenvolvido, um país com bom modelo de desenvolvimento, mais inclusivo e com qualidade de vida”, ponderou.

No Bolsa Atleta, o valor recebido pelo atleta pode ser utilizado para cobrir gastos com alimentação, assistência médica, odontológica, psicológica, nutricional e fisioterápica, medicamentos, suplementos alimentares, transporte urbano ou para participar de treinamentos e competições, além da aquisição de material esportivo.

Já o Compete Esportivo é um programa que custeia viagens de avião, de ida e volta, para que atletas e paratletas capixabas de alto rendimento disputem competições nacionais e internacionais, em um investimento total de até R$ 1,5 milhão. Ao todo, 443 esportistas serão beneficiados por meio do edital 2021. Entre setembro e outubro, nos dois primeiros meses de vigência do edital atual, foram emitidas 287 passagens, com valor de investimento de cerca de R$ 250 mil.

“É um orgulho estar aqui na Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), ao lado do governador Renato Casagrande, realizando essas entregas. O Governo do Estado, mesmo nos momentos mais críticos da pandemia, não deixou de investir no esporte. No ano passado, por exemplo, seguimos pagando o Bolsa Atleta regularmente, pois sabíamos que esse recurso era importante para quem vive do esporte de alto rendimento, uma vez que as competições estavam paralisadas. Para este ano, fizemos ainda mais: ampliamos o investimento, contemplando um número recorde de atletas, e ainda retomamos o Compete Esportivo”, destacou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu.