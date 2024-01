Governo do Estado entrega primeiros cartões do Vale Gás Capixaba

today29 de janeiro de 2024 remove_red_eye56

O Governo do Estado iniciou, nesta segunda-feira (29), a entrega dos primeiros cartões do Vale Gás Capixaba. O benefício no valor de R$ 100 será pago a cada dois meses a famílias que se encontram em situação de extrema pobreza, sendo utilizado prioritariamente para comprar gás de cozinha. Com investimento estadual de R$ 4,2 milhões, a primeira listagem de pagamento vai contemplar mais de 7 mil famílias.

Para marcar o início da ação, o governador Renato Casagrande visitou as primeiras famílias beneficiadas com o Vale Gás Capixaba, residentes em bairros da Capital. “Ainda vivemos em um país desigual e o Estado vem trabalhando no avanço da educação para a geração de oportunidades. Mas também olhamos para a proteção social, por isso esse benefício vai fazer a diferença na vida das famílias contempladas. Esse gás de cozinha leva dignidade para a casa das pessoas que mais necessitam”, disse.

Segundo o calendário de pagamento divulgado, os meses de recebimento do benefício serão: janeiro, março, maio, julho, setembro e novembro.

Para ter acesso ao Vale Gás Capixaba, o responsável familiar deve atender os seguintes critérios: ser morador do Espírito Santo; estar cadastrado no Cadastro Único (com dados atualizados nos últimos 24 meses); ser beneficiário do Programa Bolsa Família e estar com o benefício liberado; ter renda familiar por pessoa igual ou inferior a R$ 218; ter, ao menos, uma criança com menos de 6 anos completos na família; não ser beneficiário do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros.

“Essa é mais uma entrega que mostra que a proteção social no Espírito Santo é um dos pontos centrais dessa gestão, colocando a população mais vulnerabilizada como prioridade nas políticas públicas. Continuaremos nesse ritmo, pois nosso trabalho não vai e não pode parar”, pontuou a secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Grillo, que acompanhou a visita às primeiras famílias beneficiadas.

Para Maria Aparecida Alves Francisco dos Santos, 46 anos, moradora do bairro Andorinhas e mãe de quatro filhos, o benefício chegou em um bom momento. “É uma ajuda que veio na hora certa, pois antigamente a gente dava um jeito, mas hoje está tudo muito caro. Então, é ótimo que o Vale Gás tenha chegado. Vai nos ajudar muito”, afirmou a moradora, que vive em uma casa com sete pessoas.

Já para Osana Aparecida Moraes Pessoa, de 49 anos, o auxílio vai ajudar nas contas da casa. “A gente que tem criança sabe que não é fácil. Essa ideia do governo é muito boa. Vai nos ajudar bastante no dia a dia”, pontuou Osana, que é moradora do bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória, e mãe de três filhos.

Como saber se fui contemplado?

Há duas maneiras de saber se sua família foi contemplada com o benefício. A primeira é conferindo a lista de beneficiários no site da Setades (www.setades.es.gov.br). Acesse o site, vá ao menu e procure a aba “Serviços e benefícios ao cidadão”. Depois é só clicar em “Vale Gás Capixaba” e clicar na lista. Use o seu número do NIS para fazer a busca.

O segundo jeito de saber se você tem direito ao auxílio, é ir até o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) ou a Central do Cadastro Único mais próximo da sua residência. Não esqueça de levar o seu número do NIS, pois o atendente vai precisar dele para fazer a busca.

É importante destacar que não é necessário realizar nenhum cadastro para ter acesso ao benefício. A seleção é feita pela Setades, que utiliza os dados do Cadastro Único para fazer a seleção. Por isso, é muito importante manter os dados da sua família corretos e atualizados no CadÚnico.

O benefício será pago a cada dois meses para as famílias selecionadas, de acordo com o seguinte calendário de pagamento:

1ª lista 29 de janeiro de 2024 2ª lista 21 de março de 2024 3ª lista 28 de maio de 2024 4ª lista 25 de julho de 2024 5ª lista 26 de setembro de 2024 6ª lista 21 de novembro de 2024

Para mais informações os beneficiários podem ligar para a Gerência de Benefícios e Transferência de Renda (GBTR), pelo telefone: (27) 3636-6875 ou acessando o https://setades.es.gov.br/vale-gas-capixaba