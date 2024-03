Estado inaugura galpões para eventos agropecuários em Alfredo Chaves

A edição deste ano da Festa da Banana e do Leite, que tradicionalmente acontece no mês de julho em Alfredo Chaves, passa a contar com uma estrutura totalmente nova que beneficiará os produtores agropecuários que participam do evento todos os anos. O Governo do Espírito Santo inaugurou, na noite desta sexta-feira (15), a construção de cinco galpões no Parque de Exposições Reginaldo Roque Giori, localizado no bairro Portal dos Imigrantes.

As obras foram realizadas pela Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), a partir do investimento de mais de R$ 1,5 milhão. O local também fortalece a realização de outros eventos e encontros voltados à agropecuária, como a Feira do Agronegócio do município.

“Esta é mais uma ação do Governo do Espírito Santo dentro das atividades previstas pelo Programa de Desenvolvimento Sustentável da Cadeia do Leite, lançado em agosto passado para impulsionar a recuperação da pecuária de leite no Estado, tendo em vista que o novo espaço será estratégico para exposições e eventos nos quais os produtores locais estarão inseridos em um ambiente de socialização de conhecimento e transferência de tecnologia”, destacou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.

O novo espaço, que tem área de 750 metros quadrados, também servirá para proteger e guardar equipamentos e veículos que apóiam as atividades agropecuárias na região e estão sob o cuidado da prefeitura. A Seag forneceu a super estrutura e cobertura dos galpões em questão, enquanto a administração local ficou responsável pela fundação.

Segundo o prefeito de Alfredo Chaves, Fernando Lafayette, com essa inauguração, o município não terá mais os grandes gastos com tendas para abrigar o concurso leiteiro da Festa da Banana e do Leite. “A construção dos galpões rurais reduzirá esses custos e será uma estrutura de apoio significativo para a prefeitura e a comunidade realizarem esses importantes eventos que fomentam a economia local do município, além de reforçar o atendimento aos produtores das áreas rurais”, declarou o prefeito.

O terreno do Parque de Exposições conta com fácil acesso para veículos, além de topografia favorável, o que permitiu a construção dos cinco galpões, que têm dimensões de 15 metros por 10 metros.

Nova pick-up para cooperativa

Além da inauguração da nova estrutura do Parque de Exposições de Alfredo Chaves, a Seag realizou a entrega de um veículo utilitário de carroceria aberta, do tipo pick-up, para uso coletivo na Cooperativa de Laticínios de Alfredo Chaves (CLAC). Para a aquisição do veículo, a Seag destinou quase R$ 90 mil, com recursos direcionados por emenda parlamentar estadual.

Segundo o presidente, Rolmar Botecchia, a CLAC está presente também em outros seis municípios próximos ao litoral sul capixaba e, atualmente, conta com 252 cooperados. “Esse novo veículo será usado no atendimento ao cooperado na questão da qualidade, reforçando as ações do departamento de campo da cooperativa”, explicou.

por Mike Figueiredo