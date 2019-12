Governo do Estado inaugura novo Destacamento Policial Militar da Vila Rubim

O governador Renato Casagrande inaugurou, na manhã desta segunda-feira (23), o novo imóvel que vai sediar o Destacamento Policial Militar (DPM) da Vila Rubim, em Vitória. Foram investidos R$ 555 mil nas obras que incluíram a demolição do antigo DPM e a reforma do novo imóvel. As intervenções foram concluídas em pouco mais de dez meses. O novo prédio é um pedido antigo da comunidade e dos bairros que se localizam no entorno.

“Esse investimento tem simbologia. Como é bom dar continuidade às obras. Esse processo vem do ano passado e assumimos o Governo dando sequência. Esse é o segredo do sucesso. Demos a Ordem de Serviço para a construção desse DPM no dia 12 de fevereiro e estamos entregando hoje, dando mais condições de trabalho aos nossos militares”, afirmou o governador.

A edificação possui dois pavimentos, sendo composta por recepção, sala de atendimento a comunidade, sala administrativa, sala de rádio, almoxarifado, cozinha/refeitório, depósito de material de limpeza, banheiros acessíveis feminino e masculino, vestiário feminino e masculino, sala de comando, sala de subcomando e sala de sargenteação.

O secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, destaca que a obra simboliza a participação da sociedade e a presença do Estado. “No início do ano foi a primeira ordem de serviço e conseguimos entregar a obra do mesmo ano. Temos que fazer um bom uso e dar esse retorno para a comunidade”, disse.

Para o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Márcio Sartório, a inauguração é um momento de comemoração para a comunidade e para os policiais, que terão melhores condições de trabalho. “O antigo DPM que tínhamos aqui era muito temerário para nossos policiais. Esse novo prédio é um marco nas melhorias de condições de trabalho da PM. Dá dignidade. A posição é estratégica de policiamento, serve de referência para o comércio e proximidade das comunidades no entorno”, destacou.

O prefeito da Capital, Luciano Rezende, também participou da inauguração e destacou a parceria com o Governo do Estado. “Temos um longo caminho a percorrer, mas os avanços são notados pelos indicadores. Somos parceiros do Governo. Vamos estudar a possibilidade de reservar o espaço antigo para realizar um estacionamento”, antecipou.

Ainda durante a solenidade, Casagrande lembrou outros projetos do Estado para a região do Centro de Vitoria. “Acabamos de publicar o edital do Portal do Príncipe, uma obra importante para toda essa região, melhorando o fluxo de veículos. Vamos enterrar a fiação elétrica, ampliar as pistas e a Prefeitura vai ganhar ainda uma área boa para investir no esporte. Estamos fazendo um trabalho de resgate do Centro”, lembrou o governador.