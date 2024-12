Governo do Estado inicia reurbanização de trecho da orla de Vila Velha

O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou na noite de sexta-feira (06), o início da reurbanização do trecho 1 da orla de Vila Velha, que compreende os bairros Interlagos e Ponta da Fruta. As intervenções vão contemplar um trecho de 6,5 quilômetros, que receberá drenagem, calçamento e ciclovia, alterando a infraestrutura viária e urbanística da orla. O projeto tem investimento total de R$ 38 milhões com recursos provenientes do Estado, além de contrapartida do Município.

O principal objetivo da iniciativa é modernizar e valorizar a região litorânea, promovendo melhorias em infraestrutura, mobilidade urbana e qualidade de vida para a população local e turistas. A intervenção promete transformar a orla de Vila Velha em um espaço mais moderno e atrativo, fortalecendo o potencial turístico da região e gerando benefícios econômicos e sociais. A população beneficiada com essa ação ultrapassa 467 mil habitantes.

“Estamos repassando o recurso para que a Prefeitura Municipal possa fazer a reurbanização do trecho da orla de Ponta da Fruta até Interlagos e Morada do Sol. Um investimento que vai dar mais dignidade a quem mora nessa região, além de servir como um incentivo para o turismo. Vamos seguir investindo e desenvolvendo Vila Velha nessa parceria que deu tão certo para a população”, afirmou o governador.

O projeto contempla obras de drenagem para prevenir alagamentos e uma nova ciclovia, incentivando o uso de transportes alternativos e sustentáveis, além de plantio de grama e reflorestamento da área com espécies da Mata Atlântica. A obra contempla também a instalação de equipamentos públicos de lazer na orla de Nova Ponta da Fruta.

“Esse trecho não possui a infraestrutura necessária para atender moradores e turistas. Com a nova urbanização, vamos impulsionar ainda mais o crescimento e o desenvolvimento da região. Mas a prefeitura está trabalhando para requalificar os 32 quilômetros de orla de Vila Velha, o que vai garantir 21 novos quilômetros de ciclovias. Assim, moradores e turistas terão estrutura adequada para desfrutar das belezas de Vila Velha”, declarou o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo.

“Nos últimos três anos e meio, quase quatro anos, Vila Velha caminhou de um jeito novo, construindo pontes, ampliando relacionamento de um jeito leve. Confirmamos aqui hoje mais uma parceria estabelecida com o Governo do Estado, que vai gerar uma série de benefícios diretos à sociedade. Orla nova numa região tradicional do município, investimento, infraestrutura capaz de gerar empregos e renda com a abertura de novos negócios, valorização de imóveis, melhoria do trânsito, mais esporte e lazer e melhor qualidade de vida às pessoas”, reforçou o vice-governador e secretário de Desenvolvimento do Espírito Santo, Ricardo Ferraço.

O secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente, pontua ainda que a obra também terá um impacto positivo na mobilidade urbana, com foco em alternativas sustentáveis, como o uso de bicicletas.

