Governo do Estado lança edital de aceleração do Sementes do Rio Doce

17 de janeiro de 2025

Liderado pela Secti e pela Fapes, o programa vai selecionar 50 startups com aporte de R$ 100 mil cada

O Governo do Estado, em parceria com a Fundação Renova, vai lançar o Edital de Seleção de Projetos do Programa Sementes do Rio Doce. O evento vai ocorrer no município da Serra, um dos contemplados pelo programa de inovação, na quinta (23), às 9h, na Associação dos Empresários da Serra (ASES).

Liderado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), o Sementes conta com um investimento de R$ 7,6 milhões, e contempla, além da Serra, outros oito municípios impactados pelo desastre em Mariana (MG), em 2015: Colatina, Linhares, Baixo Guandu, Conceição da Barra, Fundão, Marilândia, São Mateus e Aracruz.

Um dos principais atrativos do Sementes é que os 50 projetos selecionados, em fase de ideação ou operação, vão receber cada um R$ 100 mil não reembolsáveis para impulsionarem suas soluções, além de participarem de um programa de aceleração pelo período de seis meses pelo IEBT Innovation, que atua em 11 estados desenvolvendo negócios, promovendo inovação corporativa e transformação digital.

Os participantes também vão receber mentorias especializadas, formação e capacitação, com o objetivo de desenvolver novas habilidades e conhecimentos específicos, que são essenciais para o sucesso das empresas aceleradas, incluindo habilidades de liderança, gestão, comunicação, marketing, vendas e finanças.

“O programa reafirma o compromisso do Espírito Santo com o desenvolvimento sustentável e a inovação. Estamos transformando áreas impactadas por um desastre ambiental em oportunidades para as comunidades locais. O Sementes do Rio Doce é um marco para o Estado e para o interior capixaba, investindo em empresas que inovam, que buscam se destacar no mercado com criatividade e eficiência”, afirmou o governador Renato Casagrande.

O diretor-geral da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), Rodrigo Varejão, destacou a importância da participação da fundação no edital do Programa Sementes do Rio Doce.

“É uma grande satisfação para a Fapes fazer parte dessa iniciativa. Por meio da parceria com a Secti e a Fundação Renova, estamos viabilizando recursos para empreendedores dos municípios ao longo do Rio Doce, impactados pelo desastre ambiental de 2015, para que possam desenvolver produtos e serviços inovadores. Essa ação contribui para o protagonismo econômico da região e também promove o desenvolvimento social”, pontuou.

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, adiantou que durante o evento serão repassados detalhamentos sobre o edital, como participar da seleção de projetos e as etapas durante o período de aceleração.

“Há uma grande expectativa para o lançamento deste edital, por ser mais um importante programa de inovação para startups capixabas aperfeiçoarem seus negócios, com soluções inovadoras e potenciais conexões com outros possíveis parceiros de negócios. Com a publicação do edital avançamos para transformar realidades, mudar vidas e apoiar novos empreendedores também no interior”, explicou.

Workshop

O evento de lançamento do edital do Sementes também contará com o workshop exclusivo “Do Ruído à Relevância: o Poder das Histórias que Vendem” – o guia essencial da comunicação para empreendedores se destacarem no mercado, com a treinadora: Maisa Dóris.

O workshop tem o objetivo de levar conhecimento e ferramentas de storytelling a líderes e empresários, para aprimoramento de desempenho profissional por meio da comunicação e de conexões efetivas.

Maisa Dóris é especialista em comunicação, graduada em Jornalismo pela PUC-SP e em Gestão de Processos Comunicacionais pela ECA-USP; MBA pela Fundação Álvares Penteado e Marketing Management pelo Langara College, no Canadá. Com experiência de estudo e trabalho no Brasil, EUA, Austrália, Canadá e Portugal, Dóris se destaca como mentora em comunicação, oferecendo treinamentos transformadores nesses países.

Programação

9h – 9h30 – Recepção / Coffee break

9h45 – 9h50 – Abertura do evento com apresentação do programa e do edital

9h50 – 10h30 – Pronunciamentos

10h30 – 11h20 – Workshop: Do Ruído à Relevância: o poder das histórias que vendem – com a treinadora: Maisa Dóris

11h30 – Encerramento

Serviço

Lançamento do edital de Seleção de Projetos

Dia: 23/01 (quinta-feira)

Horário: 9h às 11h30

Local: Associação dos Empresários da Serra (ASES) – Rua dos Rouxinóis, nº 1.250, Morada de Laranjeiras, Serra-ES

Os interessados em participar do evento podem confirmar presença no link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3_zNkxBdSgdn5OgZt3owrrcsU6QmFMnLY_g3DYhZvbPnS0w/viewform