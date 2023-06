Governo do Estado libera sétimo lote do Cartão Reconstrução

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), liberou, nesta quinta-feira (22), o sétimo lote do Cartão Reconstrução. O benefício corresponde ao valor de R$ 3 mil, pago em parcela única. A lista atualizada já está disponível e pode ser consultada em: www.setades.es.gov.br.

No total, o Governo do Estado já liberou 7.928 benefícios, em um investimento de mais de R$ 23 milhões, que atenderam moradores de 17 municípios capixabas, sendo eles: 1.935 de São Mateus, 1.392 de Viana, 1.560 de Linhares, 1.452 de Cariacica, 142 de João Neiva, 665 de Aracruz, 67 de Vila Pavão, 119 de Fundão, 54 de Santa Leopoldina, 185 de Jaguaré, 49 de Pedro Canário, 48 de Sooretama, 123 de Mimoso do Sul, 22 de Ibiraçu, 32 de Nova Venécia, 7 de Vila Valério e 76 de São José do Calçado.

Quem está com o nome na lista deve se dirigir a uma agência do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), portando documento oficial com foto, para retirar o Cartão Reconstrução.

Em algumas agências, onde o volume de cartões a serem retirados é muito alto, a entrega será organizada por meio de cronograma. Dessa forma, os beneficiários devem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Assistência Social, para saber quando poderão retirar o benefício. Nos municípios onde há mais de uma agência do Banestes, o beneficiado deve se dirigir à agência central. A lista com os endereços das agências onde é possível retirar o cartão no seu município, pode ser acessada aqui: https://setades.es.gov.br/cartao-reconstrucao-perguntas-e-respostas.

O morador que está dentro das normas de concessão, terá acesso ao benefício, porém, quem ainda não foi contemplado com o benefício, deverá aguardar, pois os lotes continuarão sendo pagos até que todas as pessoas que têm direito recebam o benefício.

Quem tem direito ao Cartão Reconstrução?

Todas as famílias residentes nos municípios atingidos pelas chuvas que decretaram situação de emergência ou calamidade pública, homologadas pelo Estado têm direito ao benefício. Além de residirem nesses municípios, as famílias precisam atender aos seguintes critérios: ter o cadastro no CadÚnico com dados atualizados nos últimos 24 meses; ter renda familiar mensal de até 3 salários mínimos; ter os danos causados pelas chuvas comprovados pela Defesa Civil, pelo Corpo de Bombeiros ou pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

O Cartão Reconstrução é um benefício no valor de R$ 3 mil, criado para atender famílias atingidas pelas fortes chuvas no Estado. O auxílio, pago em valor único (sem parcelamento), é voltado para ajudar as famílias a adquirir móveis, eletrodomésticos, roupas, alimentos, material de construção ou qualquer item que a família entenda como prioritário. Os pagamentos serão feitos em um lote mensal, até que todas as famílias com direito tenham acesso ao benefício.

A Setades informa que o período abrangido pela lei do Cartão Reconstrução é válido para as perdas em decorrência das chuvas ocorridas entre novembro de 2022 e março de 2023. Portanto, todos os municípios com decretos de calamidades homologados pelo Estado e os beneficiários que atendam aos critérios legais de recebimento, dentro desse período, terão acesso ao benefício. Para consultar a lista, é necessário estar com o número do NIS em mãos. A listagem está disponível no site da Setades: www.setades.es.gov.br.