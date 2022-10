Governo do Estado renova frota de veículos do Idaf

Na tarde desta quarta-feira (26) foram entregues 33 veículos. Até o final de novembro serão 96 veículos entregues

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) recebeu 33 veículos novos de fábrica para compor a frota do Idaf. Outros 63 veículos serão entregues até o final de novembro.

Os veículos foram distribuídos para os escritórios do Idaf presentes em todos os municípios capixabas, a fim de contribuir e auxiliar o trabalho dos servidores que atuam na fiscalização florestal e agropecuária nos municípios, principalmente, na zona rural do Estado, que exige a utilização de carros mais potentes e apropriados, como o modelo mini SUV que acaba de ser entregue, e caminhonetes que já estão no Instituto, desde o segundo semestre de 2022.

Também foram entregues equipamentos de alta tecnologia e performance para os trabalhos de topografia realizados pela gerência de Terras e Cartografias do Idaf. O investimento do Governo do Estado para a compra de veículos novos para melhorar a frota do Idaf e os equipamentos para topografia foi de R$ 11,94 milhões.

Foi publicado, no Diário Oficial do Estado, o Decreto Nº 439-S, de 24 de março de 2022, que abre para a Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) o Crédito Suplementar, no valor de R$ 16.451.39,60, para custear investimentos no Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf).

O Idaf ainda prevê a utilização do restante da quantia para a compra de um caminhão semileve, equipamentos laboratoriais, drones para fiscalização florestal de proteção e preservação do bioma Mata Atlântica, leitores ópticos, impressora térmica e tablets, além de equipamentos para melhorias na estrutura física e no local do trabalho dos servidores como, microcomputadores, notebooks, bebedouros, ar-condicionado, mesa, cadeiras, geladeiras, fogões, e materiais e equipamentos para manutenção e reforma.

por Rafaely Lyra