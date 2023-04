Governo e Assembleia anunciam mais investimentos para Iúna

O município do Caparaó vai ganhar mais uma ponte para garantir a trafegabilidade em períodos de fortes chuvas

Em reunião na manhã desta segunda-feira, 10, com o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, o líder do governo, deputado Dary Pagung, o prefeito Romário e os vereadores Adimilson de Souza, enfermeiro Emanuel e Jonathan, e a secretária de economia e planejamento, Emanuela Pedroso, o governador Renato Casagrande anunciou a construção de uma nova ponte para o município de Iúna, com um investimento de R$ 5 milhões.

A ponte será construída no bairro Parque Industrial e é considerada uma importante obra de infraestrutura, pois irá evitar que moradores sofram ainda mais durante períodos de fortes chuvas que, na maioria das vezes, ficam sem poder se locomover por não conseguirem acessar as outras três pontes do município.

“A construção de mais essa importante obra só é possível por conta da união do governo com a Assembleia e a administração municipal, que tem feito um trabalho bacana no município. Com a ponte e os investimentos do governo estadual, o município de Iúna terá melhores condições de infraestrutura para o desenvolvimento econômico e social da região. Além disso, a construção da nova ponte irá melhorar a mobilidade urbana da cidade, proporcionando mais segurança e facilidade de deslocamento para os moradores e visitantes”, ressaltou o presidente da Assembleia, Marcelo Santos.

Além da construção da nova ponte, o governo do Estado também está realizando outros investimentos no município de Iúna, que somam aproximadamente R$ 300 milhões. Esses investimentos têm como objetivo garantir qualidade de vida para os moradores da região do Caparaó, e representam um esforço conjunto para o crescimento e desenvolvimento do município.

A ponte vai ter o nome do ex-prefeito Lino Garcia, um projeto de lei nesse sentido vai ser encaminhado para a assembleia fazendo uma justa homenagem ao ex-prefeito que trabalhou muito pelo desenvolvimento do município, ressaltou ainda o deputado Marcelo Santos.

foto Júnio Ferreira