Governo entrega 40 novos leitos clínicos no Hospital Estadual de Atenção Clínica

18 de março de 2021

O governador do Estado, Renato Casagrande, acompanhou, na tarde desta quinta-feira (18), a entrega de 40 novos leitos clínicos no Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC), no município de Cariacica. Os leitos serão utilizados pelo Estado como retaguarda aos casos crônicos que demandam cuidados de média complexidade, além de auxiliar no giro de leito nos hospitais de Urgência e Emergência.

A unidade é referência na rede estadual para o atendimento especializado em saúde mental, com leitos clínicos e psiquiátricos. Os novos leitos fazem parte do pacote de investimento de R$ 5,7 milhões na expansão iniciadas em 2020, quando foram entregues 25 leitos clínicos. As obras para ampliação de leitos fazem parte do programa estadual “Leitos para Todos”.

Em sua fala, o governador destacou a política estadual de abertura de leitos. “Ontem [quarta-feira, dia 17] abrimos 15 leitos na Serra e agora estamos abrindo 40 leitos de retaguarda, que são leitos de enfermaria para acolhermos pacientes com outras enfermidades que vêm de hospitais de referência para tratamento da Covid-19. É importante aliviar esses hospitais para que possamos ter uma maior capacidade de atendimento para combater o coronavírus”, afirmou.

Casagrande destacou que o Espírito Santo está conseguindo atender a todos os capixabas que necessitam de leitos hospitalares para tratamento da Covid-19. “Nosso objetivo é dar dignidade e seguir atendendo a todos que precisarem. A quarentena de 14 dias em todo território capixaba é uma medida preventiva. Entendo que possa ser visto como polêmica, mas o foco é salvar vidas. Fico triste, pois algumas pessoas não compreendem a gravidade do momento e são oportunistas na tentativa de tirar proveito político. Temos que ter muito equilíbrio para seguirmos nesta postura de preservar vidas”, pontuou o governador.

Para a expansão no HEAC, os 40 novos leitos foram divididos entre 12 leitos clínicos da Enfermaria Pintura; 08 leitos clínicos de isolamento respiratório na Enfermaria Cinema; e 20 leitos clínicos na Enfermaria Arte Capixaba. Além desta obra, a unidade também realizou a reforma dos 30 leitos psiquiátricos destinados ao público masculino.

A subsecretária de Estado de Atenção em Saúde, Quelen Tanize Alves da Silva, reforçou a importância de a população cumprir as medidas que estão em vigência. “Como um governo que defende a vida, mais do que nunca, neste momento, é importante que possamos entender a responsabilidade que cada um tem, para que possamos frear a pandemia no Estado e, em solidariedade às pessoas que estão internadas e as que trabalham de forma exaustiva, ficar em casa e respeitar as medidas anunciadas”, disse.