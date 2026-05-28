Governo envia à ALES projeto para garantir carregador de carro elétrico em condomínios

today28 de maio de 2026 remove_red_eye83

Texto segue linha defendida pelo deputado, que libera instalação de carregadores em vagas privativas, desde que custo fique com o proprietário e que as exigências técnicas e de segurança elétrica sejam respeitadas

O governador Ricardo Ferraço (MDB) encaminhou à Assembleia Legislativa um projeto de lei que garante ao morador o direito de instalar carregadores de carros elétricos em vagas privativas de condomínios residenciais e comerciais no Espírito Santo.

A proposta prevê regras técnicas e de segurança para a instalação dos equipamentos e impede proibições sem justificativa fundamentada por parte dos condomínios.

Na mensagem enviada aos deputados, nesta segunda-feira (25), Ricardo Ferraço justificou a iniciativa afirmando que “muitos cidadãos capixabas encontram barreiras burocráticas e negativas infundadas por parte de administrações condominiais para exercerem o direito de instalar carregadores em suas próprias vagas privativas”.

O governador também destacou que o projeto busca equilibrar “os direitos individuais do proprietário e a segurança coletiva dos condomínios”, garantindo a instalação dos equipamentos sem abrir mão das exigências técnicas e da segurança elétrica das edificações.

O texto estabelece que o morador poderá instalar a estação de recarga às próprias custas, desde que sejam respeitadas as normas da ABNT, as exigências da concessionária de energia e a capacidade elétrica do prédio.

A instalação deverá ser feita por profissional habilitado, com emissão de ART ou RRT, além de comunicação prévia ao condomínio. A proposta também determina que novos empreendimentos imobiliários aprovados após a futura lei deverão prever capacidade mínima da rede elétrica para futuras instalações de carregadores.

O projeto enviado pelo governo segue a mesma linha do PL 574/2025, apresentado anteriormente pelo deputado estadual Fabrício Gandini (Podemos). O texto de autoria do parlamentar chegou a ser aprovado pela Assembleia Legislativa, mas acabou vetado pelo Executivo sob alegação de inconstitucionalidade.

Mesmo após o veto, Gandini decidiu manter as negociações e passou a dialogar diretamente com o governo para buscar uma solução consensual que permitisse o avanço da pauta sem questionamentos jurídicos. “Quando meu projeto foi vetado, disse que iria dialogar para buscar uma solução. E ela está chegando”, afirmou o deputado.

Presidente da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia, Gandini vinha defendendo a criação de regras claras para incentivar a transição energética e evitar que moradores fossem impedidos de instalar carregadores em suas próprias vagas.

O parlamentar também argumenta que o tema ganhou ainda mais importância diante da expectativa de chegada de uma importante montadora de carros elétricos ao Espírito Santo, com abertura de novos postos de trabalho.

“Defendo a transição energética e os incentivos para que ela aconteça no Espírito Santo — ainda mais num momento em que vamos receber uma importante montadora de carros elétricos no Estado”, destacou.

A expectativa é que o novo projeto tramite em regime de urgência na Assembleia Legislativa e seja aprovado pelos deputados.

crédito Gleberson Nascimento