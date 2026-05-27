Governo do Estado entrega primeira etapa da ETE de Manguinhos, na Serra

today27 de maio de 2026 remove_red_eye84

O governador do Estado, Ricardo Ferraço, entregou nesta quarta-feira (27) a primeira etapa das obras de ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Manguinhos, no município da Serra. Durante a agenda, também foi assinada a ordem de serviço para o início da segunda fase das intervenções executadas pela Cesan.

As obras fazem parte de um conjunto de investimentos voltados à modernização e ampliação do sistema de esgotamento sanitário da cidade, acompanhando o crescimento urbano e contribuindo para melhorias nas áreas de saúde pública, meio ambiente e infraestrutura.

Durante a solenidade, Ricardo Ferraço destacou a importância da parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura da Serra para ampliar os investimentos em saneamento básico no município.

“Estamos inaugurando a primeira etapa da ETE e dando início à segunda fase das obras. A expectativa é de que, no início do próximo ano, a estação esteja totalmente concluída para atender às necessidades da população da Serra”, afirmou o governador.

O Sistema Manguinhos é responsável pelo atendimento da região sul da Serra, abrangendo bairros como Carapebus, Bicanga, Ourimar, Manguinhos, Jardim Limoeiro, Cidade Continental, São Diogo, Chácaras Santa Luzia, Valparaíso e Laranjeiras, além de áreas litorâneas do município.

Com a ampliação, aproximadamente 122 mil moradores serão beneficiados diretamente pelas melhorias no sistema de coleta e tratamento de esgoto.

Segundo a Cesan, o investimento total nas obras é de R$ 36 milhões. O presidente da companhia, Munir Abud, afirmou que a ampliação integra um plano estratégico de modernização do saneamento na Serra.

“Estamos estruturando soluções modernas e sustentáveis para acompanhar o crescimento populacional e imobiliário do município, garantindo mais eficiência e qualidade no tratamento de esgoto”, destacou.

A segunda etapa das obras prevê a integração e conclusão da ampliação da estação com a implantação de tecnologia moderna de tratamento, capaz de acelerar o processo em ciclos contínuos dentro de um único tanque, aumentando a eficiência operacional do sistema.

Com a conclusão das intervenções, a capacidade de tratamento da ETE passará de 110 para 200 litros por segundo. Na prática, o volume diário de esgoto tratado chegará a cerca de 17 milhões de litros por dia, equivalente ao enchimento de aproximadamente 17 mil caixas d’água de mil litros diariamente.

Ainda de acordo com a Cesan, as melhorias representam mais um avanço rumo à universalização do saneamento básico no Espírito Santo, contribuindo para a preservação ambiental e para a melhoria da qualidade de vida da população serrana.

foto Cid Costa/Governo-ES