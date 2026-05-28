Melissa Milano e João Pedro Chaseliov transformam filosofia e emoções em clipe

today28 de maio de 2026 remove_red_eye63

A dupla aposta em uma narrativa sensível e criativa para abordar relações, amizade e percepção da realidade em novo lançamento

A cantora Melissa Milano apresenta ao público “Caverna de Platão”, seu novo lançamento em parceria com o ator e cantor João Pedro Chaseliov. Inspirada na clássica alegoria filosófica criada por Platão, a música transforma reflexões sobre percepção, realidade e relações humanas em uma narrativa emocional e contemporânea, conduzida pela forte conexão artística e pessoal entre os dois.

A faixa nasceu de conversas profundas entre Melissa e João Pedro, melhores amigos, que encontraram na música uma forma de traduzir sentimentos, dúvidas e experiências vividas ao longo da amizade. A ideia surgiu justamente da tentativa de compreender situações emocionais confusas e relações que, muitas vezes, nos afastam da realidade.

“A ‘Caverna de Platão’ surgiu de conversas muito pessoais entre mim e o João. A gente começou a perceber como isso se conectava com a alegoria da caverna, sobre acreditar no que estamos ouvindo ou encarar a realidade. Foi tudo fazendo sentido naturalmente”, explica Melissa.

Além da faixa, o projeto contará com um visualizer animado inspirado diretamente no universo simbólico da alegoria filosófica. A proposta visual busca ampliar a experiência emocional da música, utilizando elementos imagéticos e conceituais para aproximar o público da narrativa construída pelos artistas.

Para João Pedro, que celebra seu primeiro grande projeto musical, o grande desafio do projeto foi unir uma referência filosófica conhecida a uma história emocional capaz de gerar identificação até mesmo em quem nunca ouviu falar da alegoria de Platão.

“A gente trabalha muito com imagens do imaginário para conseguir contar uma história. O processo foi entender como ligar a alegoria da caverna com a história que estávamos contando, a minha e da Melissa, de uma forma que as pessoas pudessem se identificar, mesmo sem conhecer essa referência filosófica”, comenta o artista.

Segundo ele, a intenção sempre foi transformar uma ideia profunda em algo acessível emocionalmente. “A música é muito identificação. É lógico que é uma letra bem pessoal, minha e da Mel, mas a gente tomou esse cuidado de fazer com que qualquer pessoa entendesse o sentimento que está sendo passado”, completa.

Melissa também destaca que a parceria criativa com João Pedro foi essencial para dar forma ao universo da canção. “Ele consegue organizar minhas ideias e traduzir tudo de uma forma muito clara. Nossa amizade reflete diretamente na arte e na maneira como construímos esse projeto juntos”, afirma.

foto Ana Flavia Mello