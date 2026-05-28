Polícia Militar Ambiental realizará exposição nesta sexta, 29, em Alfredo Chaves

today28 de maio de 2026 remove_red_eye66

A população de Alfredo Chaves poderá participar, nesta sexta-feira, 29, de uma importante ação de educação ambiental promovida pela Polícia Militar Ambiental durante a feira municipal, na Praça Colombo Guardia. A atividade contará com a exposição de animais taxidermizados da fauna silvestre brasileira. Ação faz parte da programação da Semana do Meio Ambiente, promovida pela prefeitura.

O objetivo é aproximar a comunidade do trabalho desenvolvido pela corporação, apresentando as ações preventivas e repressivas realizadas no combate aos crimes ambientais, especialmente aqueles relacionados à fauna.

Os animais expostos são espécies que um dia viveram na natureza e que, infelizmente, acabaram vindo a óbito em decorrência de ações humanas. Após passarem pelo processo de taxidermia, passaram a ser utilizados para fins educativos e de conscientização ambiental.

A exposição busca despertar na população a importância da preservação da fauna silvestre e do equilíbrio ambiental, além de promover um espaço de diálogo e troca de informações sobre proteção dos animais, crimes ambientais e o papel da educação ambiental na prevenção dessas práticas.

A ação é aberta ao público e promete proporcionar conhecimento, reflexão e conscientização para crianças, jovens e adultos que visitarem a feira.