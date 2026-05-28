Prefeitura de Vila Velha promove ação de cuidado para mães atípicas nesta quinta-feira (28)

today28 de maio de 2026 remove_red_eye85

A Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres da Prefeitura de Vila Velha segue desenvolvendo ações voltadas ao acolhimento, fortalecimento emocional e valorização feminina. Nesta quinta-feira (28), das 14 às 17 horas, será realizada mais uma edição do programa “Cuidar de Quem Cuida”, na sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Vila Velha (Apae), em Araças.



Essa edição especial é dedicada ao atendimento às mães atípicas e colaboradoras da instituição. Durante a programação, as participantes contarão com atendimentos de beleza, cuidados pessoais, momentos de conversa, acolhimento e integração.



Na oportunidade, serão abordadas temas importantes sobre a conscientização e o enfrentamento à violência contra a mulher, reforçando a importância de buscar ajuda, denunciar situações de violência e conhecer os canais de apoio disponíveis.



O programa “Cuidar de Quem Cuida” nasceu com o propósito de olhar com atenção para mulheres que dedicam suas vidas ao cuidado do outro e que, muitas vezes, acabam deixando de cuidar de si mesmas.



A ação busca resgatar a autoestima, incentivar o autocuidado, reforçar a importância da saúde física e emocional, além de despertar novos sonhos, perspectivas de futuro e oportunidades de recomeço. A proposta também visa fortalecer vínculos e proporcionar momentos de acolhimento e escuta para mulheres que enfrentam diariamente grandes desafios em suas rotinas.



“A mulher que cuida de todos também precisa ser cuidada. Nosso objetivo é fazer com que cada participante se sinta acolhida, valorizada e fortalecida para continuar sua caminhada, sem deixar seus sonhos e sua própria saúde em segundo plano. Queremos que elas entendam que são importantes, capazes e merecedoras de novas oportunidades”, destacou a secretária municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, Adriana Meireles.



Conecta Mulher

Além das atividades presenciais, a ação também vai buscar inserir mulheres a novas oportunidades de trabalho por meio do programa Conecta Mulher. As participantes vão receber informações sobre as oportunidades de qualificação e vagas de emprego.



O programa oferece capacitação profissional e encaminhamento para vagas de emprego, beneficiando mulheres que buscam independência econômica, inclusive aquelas que precisam romper ciclos de violência. A iniciativa inovadora é da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres da Prefeitura de Vila Velha.



Para se cadastrar no programa basta acessar o site da Prefeitura de Vila Velha, clicar no menu “Serviços”, depois em “Mais Serviços” e selecionar “Conecta Mulher”, ou acessar diretamente pelo link https://conectamulher.vilavelha.es.gov.br/



Serviço

“Cuidar de Quem Cuida”

Data: quinta-feira (28), às 14 horas

Local: Sede da Apae – Rua Lima, 01, Araças, Vila Velha