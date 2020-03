Governo prorroga atividades de grupo que vai destravar obras no ES

Debruçado em desatar nós que emperram obras públicas no Espírito Santo, o Grupo de Trabalho (GT) liderado pela Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (CoinfraES) foi prorrogado por mais 180 dias após publicação no Diário Oficial do Estado.

Instituído pelo governo do Estado em setembro de 2019, o GT pretende garantir que obras iniciem e sejam entregues à população, supervisionando obras públicas e elaborando medidas para desburocratizar o setor e agilizar o andamento dos trabalhos e manutenção das obras públicas, otimizando os gastos públicos. Além de desburocratizar a legislação, o Grupo de Trabalho também irá elaborar normas de fiscalização e manutenção, facilitando a ação de empreiteiras e órgãos e de controle.

“É muito importante que esse trabalho seja concluído pois, assim, poderemos facilitar a fiscalização pelos órgãos de controle e as obras paralisadas sejam retomadas, garantindo o bom investimento de recursos públicos e, assim, aumentando a segurança jurídica do setor”, comentou o presidente da CoinfraES, o deputado estadual Marcelo Santos.

Com os números da economia em queda livre por conta da pandemia da Covid-19, o deputado Marcelo Santos acredita que os investimentos em infraestrutura pode colaborar na retomada do crescimento.

“Obra paralisada é desperdício de dinheiro portanto, temos que viabilizar o andamento das atividades e até retomada do que está interrompido, fazendo com que haja mais contratação de mão de obra, contratação de serviços e compra de material, funcionando como mola de propulsão para a retomada da economia capixaba após o ápice desta crise ocasionada pela pandemia do novo coronavírus”, avaliou Marcelo Santos.

