Governo realiza solenidade de início dos cursos de formação de soldados, oficiais e médicos da PMES

9 de dezembro de 2020

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) e da Polícia Militar, realizou, na manhã dessa quarta-feira (9) dois eventos que marcam o início dos cursos de formação de soldados, oficiais e de oficiais médicos da Corporação. Ao todo, 415 novos militares serão integrados aos quadros da PMES após a finalização das especializações. As solenidades tiveram a participação do governador Renato Casagrande, que fez questão de receber, presencialmente, os novos integrantes da instituição.

A primeira solenidade foi organizada na Academia da Polícia Militar (APM), em Tucum, Cariacica. No local, 355 alunos soldados e 53 aspirantes a oficiais foram apresentados. O curso de formação para os soldados tem duração prevista de um ano. Já para oficiais o prazo é de três anos.

Casagrande fez uma saudação aos alunos soldados e aspirantes a oficiais: “É um momento sublime, nobre e importante para o Espírito Santo, pois mostra a renovação da Polícia Militar e dá ainda mais energia à instituição. Quero que vocês levem meu abraço aos seus familiares que estão orgulhosos por estarem aqui, mas por conta da pandemia não puderam comparecer a esse evento. A carreira militar dá muito orgulho à família, enobrece. Temos um desafio na segurança pública. Quando começamos em 2011 com a implantação do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, tiramos o Espírito Santo das últimas posições e estruturamos nossas instituições. Em 2019 tivemos que retomar os investimentos, pois pegamos a área da segurança pública desestruturada, e vocês estão aqui para nos ajudar. A carreira de vocês será longa dentro da Polícia Militar e tenho certeza que irão proteger nossa sociedade capixaba. Parabéns a todos vocês!”

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho destacou os investimentos do Governo, no escopo do programa Estado Presente em Defesa da Vida, e desejou as boas-vindas aos novos alunos da APM.

“Precisou o governador Renato Casagrande retornar para vermos o pátio da Academia cheio novamente. Somos cobrados por todos os problemas da sociedade e afrontados todos os dias. Esse olhar sensível e a coordenação pessoal do governador é fundamental. É fácil fechar os olhos e dizer que quem está morrendo é ligado ao crime, é bandido. Mas esse é um problema que temos que encarar e reverter. O primeiro passo é esse. Formar policiais. Parabenizo as famílias e os senhores pela escolha. É importante que vocês entendam o que é ser PM. Na sua essência é servir à sociedade. A arma de vocês nunca poderá ser utilizada contra ela. Parabéns a todos e bom curso”, afirmou o coronel Ramalho.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, destacou a conquista da Corporação ao conseguir transformar o Curso de Formação de Soldados (CFSd) em Nível Superior. “Agradecemos ao governador Renato Casagrande por entender as necessidades da Segurança Pública e aumentar o aproveitamento de vagas, pensando na população capixaba. Tivemos uma grande conquista que é a transformação do CFSd em curso superior, aumentando ainda mais a importância e a dedicação da formação. A sociedade evolui constantemente e a existência de normas é fundamental. Entrar para a PM é sacrificar a vida pelo outro. Espero que esse seja um grande curso e os senhores possam servir com maestria a nossa sociedade”, destacou.

Novos oficiais médicos

Após a finalização do evento na Academia, o governador Renato Casagrande se deslocou para o Hospital da Polícia Militar (HPM), em Bento Ferreira, Vitória, onde recepcionou os nove novos oficiais médicos, que passarão pelo estágio de adaptação de três meses. O quadro da saúde do HPM não recebia reposição desde 1993.

“Ter novos médicos é muito importante, pois o HPM está se reestruturando. Temos diversas necessidades no Hospital e estamos caminhando de acordo com nossas possibilidades. Reformamos a parte elétrica e recentemente iniciamos outras importantes obras. Uma parte do Hospital Infantil está no HPM, tornando-o ainda mais importante para a sociedade capixaba. Estamos realizando um trabalho em sintonia com o que buscamos através do Estado Presente e gostaria de parabenizar todos os novos médicos que iniciam sua trajetória neste momento”, pontuou o governador Casagrande.

O comandante-geral da PMES destacou a importância do investimento na área de saúde da Corporação. “Só temos que agradecer ao governador pelos investimentos realizados no quadro de oficiais médicos e no Hospital da Polícia Militar. Em 27 anos nunca tivemos tantas intervenções positivas na área da saúde para nossos militares. É um olhar voltado para o bem-estar da família militar. Só tenho que parabenizar os nove tenentes que estão ingressando em nossa Corporação. A última turma foi em 1993. Agora temos esse investimento importante”, ressaltou o coronel Caus.

Ao fim do evento no HPM, o diretor de Saúde da Corporação, coronel Carlos Bariani, apresentou ao governador e às autoridades presentes a nova sede da Diretoria de Saúde, também em Bento Ferreira, Vitória, com espaço para recepção e acolhimento dos militares, principalmente para atendimento psicológico.