Grávida de 6 meses é atacada por cães em Guarapari

today13 de setembro de 2022 remove_red_eye81

Três cães de um estabelecimento localizado no bairro Várzea Nova, em Guarapari, atacaram uma adolescente de 16 anos na noite do último domingo (11).

Rafaela Gomes Loyola, que está grávida de 5 meses, teve ferimentos graves nas pernas, cabeça e ainda teve um dos braços dilacerado.

A mãe da jovem disse que Rafaela estava indo até a casa do pai, que mora no bairro Bela Vista, para pegar alguns documentos e que quando ela passava em frente a uma madeireira foi atacada pelos cães que saíram do estabelecimento.

A vítima foi salva por um casal que passava na hora e levada para a Unidade de Pronto Atendimento de Guarapari, onde recebeu os primeiros atendimentos e depois foi transferida para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, onde está internada.

A Polícia Civil esteve na loja para colher informações sobre o caso.