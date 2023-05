Gripe aviária: entenda como funciona a contaminação e saiba como se proteger

Doença apresenta os mesmos sintomas de uma gripe comum, mas pode se agravar se o paciente desenvolver quadros de pneumonia ou insuficiência respiratória

O Espírito Santo registrou nessa semana o primeiro caso suspeito de gripe aviária em humanos, depois que três aves foram identificadas com a doença no Estado. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), pelo menos 33 pessoas foram expostas ao vírus, que provoca sintomas semelhantes ao de uma gripe comum. A notícia de que há um novo vírus em circulação costuma trazer muitas dúvidas: qual o risco de uma contaminação? O capixaba precisa ficar preocupado? É perigoso comer carne de frango?

A médica Martina Zanotti, infectologista do Vitória Apart Hospital, explica que não há motivos para pânico. Mas o capixaba deve ficar alerta, uma vez que a doença pode ser grave e pode levar à morte.

“Não há motivos para pânico. Mas certamente devemos ficar atentos, uma vez que já foi identificada a presença do vírus em nosso Estado. A transmissão se dá por via respiratória, através do contato direto com aves infectadas pelo vírus influenza H5N1, vivas ou mortas, e pelo contato indireto através de produtos e dejetos desses animais”, afirma.

É seguro comer ovos e frango?

Se você é daqueles que gosta de comer carne de frango e ovos, fique tranquilo: o calor destrói o vírus e não há risco de contaminação, desde que o preparo desses alimentos seja feito de forma correta. “Ninguém precisa deixar de comer ovos e frango, de forma alguma. Desde que cozidos ou fritos, eles não oferecem perigo nenhum”, assegura a infectologista.

Sintomas e riscos

A gripe aviária apresenta os mesmos sintomas de uma gripe comum. A doença se agrava e oferece mais riscos, quando o paciente desenvolve quadros de pneumonia ou insuficiência respiratória.

“Os sintomas são coriza, espirros, dor de cabeça, febre e dor no corpo. Pode ser grave, especialmente em grupos de risco, como idosos e imunossuprimidos. A infecção pode levar a complicações sérias, como pneumonia, insuficiência respiratória, choque séptico e falência de múltiplos órgãos, e pode ser fatal”, explica.

Tratamento

Como os sintomas são os mesmos de uma gripe comum, é importante procurar o médico, especialmente se você teve contato com aves ou esteve em uma área onde a gripe aviária foi identificada.

“O tratamento é de suporte, usando medicamentos para controle dos sintomas (antitérmicos, analgésicos). E existe um medicamento específico para os vírus influenza de forma geral, o oseltamivir, que é efetivo se iniciado dentro das primeiras 48 horas do início dos sintomas, por isso é sempre importante consultar o médico”, conclui a médica.