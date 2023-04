Gripe, resfriado, Covid ou dengue? Aprenda a reconhecer os sintomas

Especialmente nos primeiros dias, as infecções virais costumam dar sinais muito parecidos. Médica explica a diferença entre cada uma delas e quais detalhes é preciso observar

Febre, dor de cabeça, dor no corpo, cansaço, mal estar, falta de apetite. Se você não está com algum desses sintomas, alguém perto de você provavelmente está. Nessa época do ano, com o aumento de doenças respiratórias e crescimento do número de casos de dengue no Espírito Santo, esses sintomas podem indicar muitas coisas: desde um simples resfriado, gripe, covid ou a contaminação pelo mosquito Aedes Aegypti. Mas como diferenciar?

A médica Martina Zanotti, infectologista do Vitória Apart Hospital, explica que o quadro inicial de todas essas doenças é realmente muito parecido. “Começa normalmente com febre, com dor no corpo, são manifestações bem parecidas. Prestar atenção em alguns detalhes é que pode evitar que a gente confunda uma doença com a outra”, afirma.

É gripe ou só um resfriado?

Tosse, nariz entupido, dor de garganta, febre, fadiga. Esses podem ser sintomas tanto de gripe quanto de um resfriado. Nesse caso a regra geral é de que em um resfriado os sintomas são bem mais leves que na gripe.

Os resfriados são provocados por vírus como o rinovírus, adenovírus e parainfluenza, e costumam provocar tosse leve e febre baixa. Já no caso da gripe, causada pelo vírus da influenza, a febre pode ser mais alta, em geral com tosse seca, dores de cabeça e no corpo, e até diarreia (principalmente em crianças).

“A gripe é um quadro mais grave. É aquele paciente que quando está doente não consegue trabalhar, não consegue ir para escola, porque ele está mal, prostrado. O paciente fica mais de cama, a febre mais alta e o estado geral mais debilitado. O resfriado comum é mais o nariz escorrendo ou nariz entupido, uma dor de garganta, mas que não compromete muito o estado geral da pessoa”, explica a infectologista.

É gripe ou Covid?

Passou a pandemia, mas o coronavírus não foi embora. Por isso, quando os sintomas respiratórios aparecem muita gente fica na dúvida: é gripe ou Covid? Quando a tosse fica mais forte ou a febre mais alta, o alerta para Covid costuma ser ligado. Mas nem mesmo prejuízo no olfato ou no paladar é certeza de infecção por coronavírus. Nesse caso, só mesmo um exame como swab nasal pode tirar a dúvida.

“As manifestações iniciais são muito parecidas. O que a gente pode fazer para diferenciar gripe de covid é só mesmo o exame, porque o quadro é muito semelhante: febre, dor no corpo, dor de garganta, coriza”, reforça.

E a dengue?

A infecção viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, tem como sintoma clássico a febre alta, que aparece abruptamente no começo da infecção. No caso da covid-19, esse sinal não é necessariamente o primeiro. A dengue também se caracteriza por dor de cabeça, dores nas articulações do corpo, vômito e diarreia, não sendo comum o surgimento de sintomas respiratórios.

“A dengue o predomínio é de febre, dor de cabeça, dor no corpo. Quase nunca na dengue a gente vai ver dor de garganta, tosse, nariz entupido, nariz escorrendo. Essa é a grande diferença. Mas para ter certeza, é preciso fazer o exame, a sorologia para dengue”, encerra a médica.