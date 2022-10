Grupo argentino de teatro apresenta peça gratuita em Vitória nesta terça (18), às 12h

O espetáculo “O show de gelatina e azulejo” será apresentado nesta terça-feira (18), na Praça Costa Pereira. Montagem une teatro e circo

A Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, será palco da apresentação gratuita do espetáculo “O show de gelatina e azulejo”, da Cia Contramanos, da Argentina, nesta terça-feira (18), às 12 horas. A montagem integra a programação do Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória (Fenatevi), que segue até o dia 21 de outubro.

A peça retrata a chegada de dois palhaços ao palco com um objetivo aparentemente simples: fazer seu show. Eles já têm tudo preparado, chegam com as melhores expectativas e prontos para começar mas, rapidamente, descobrem que nada é tão fácil, pois todos os tipos de problemas e coisas inesperadas acontecerão entre os números que os levarão a situações absurdas e engraçadas. Entre brigas, reconciliações, fracassos, vitórias e diversas interrupções, ambos finalmente conseguem terminar um show com muito mais jogo do que esperavam originalmente. O público vai conferir história cheia de magia e poesia, unindo o teatro com o circo, baseado no humor físico e na mímica para unir diferentes quantidades de habilidades como malabarismo, contorção, acrobacia e dança.

Mais peças

O Repertório Artes Cênicas e Cia também vai se apresentar nesta terça-feira (18) na programação do Fenatevi. O grupo levará para o palco do Palácio da Cultura Sônia Cabral a peça “Passarinheiros”, às 20 horas. O espetáculo propõe discutir as estruturas de poder de forma irônica e divertida.

“Passarinheiros” (foto Marcelo Braga).

Já às 19 horas, no Teatro Frei Civitella Del Tronto, em Cariacica, será apresentado “Sob o azul do céu”, do grupo Vanessa Frisso – parceria entre artistas. Trata-se de um drama recheado de humor que apresenta o reencontro de pai e filho que nunca tiveram um bom relacionamento. Com personagens humanos, sem mocinhos e nem bandidos, a peça transmite uma mensagem de esperança e amor.

“Sob o azul do céu” (foto Bruno Lopes).

O Fenatevi tem patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei de Incentivo à Cultura da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo. A Ratimbum Produções e Artes assina a produção local.

Serviço

Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória (Fenatevi)

Peça “O show de gelatina e azulejo”, da Cia Contramanos (Argentina)

Data: 18/10 (terça-feira), às 12h

Local: Praça Costa Pereira

Classificação livre. Gratuito

Peça “Passarinheiros”, do Repertório Artes Cênicas e Cia (ES)

Data: 18/10 (terça-feira), às 20h

Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral

Classificação livre. Gratuito.

Peça “Sob o azul do céu”, do grupo Vanessa Frisso – parceria entre artistas (ES)

Data: 18/10 (terça-feira), às 20h

Local: Teatro Frei Civitella Del Tronto, em Cariacica

Classificação: 12 anos. Gratuito.