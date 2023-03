Grupo de Teatro Rerigtiba vai realizar evento comemorativo ao mês do teatro, confira a programação

today21 de março de 2023 remove_red_eye57

Março é considerado o mês do teatro, uma arte bastante tradicional, que permite exercer a criatividade

e a imaginação para desempenhar vários papéis. Você sabia que em março temos alguns dias comemorativo ao teatro?

Dia 20 de março é o dia Mundial do Teatro para a Infância e Juventude, dia 21 é o dia Universal do

Teatro e o mais conhecido é 27 de março, dia Mundial do Teatro.

O dia mundial do teatro foi criado em 1961 pelo Instituto Internacional do Teatro (IIT) para homenagear

essa linguagem artística e divulgar o teatro internacionalmente.

Teatro infantil “O Rei”.

O Grupo Rerigtiba vai realizar de 23 a 31 de março a edição 2023 do evento “MARÇO, MÊS DO

TEATRO”, que tem como objetivo celebra a arte teatral, promover a formação de plateia e difundir o

teatro no município de Anchieta e região. Serão várias atividades gratuitas voltadas para comunidade escolar e público em geral.

Devido a capacidade reduzida de espaço para as atividades na sede do grupo, é necessário ligar para

confirmação de presença, (28) 9 8811-8468.

Conheça a programação:

23/03- Teatro – O Rei de Quase tudo

Hora: 14h

Local: Sede do grupo Rerigtiba

24/03 – Teatro – O Rei de Quase tudo

Hora: 14h

Local: Sede do grupo Rerigtiba

25/03 – Oficina: o corpo como instrumento de trabalho do ator (treinamento com uso de máscaras)

Hora: 14 as 18 horas

Local: Sede do Grupo Rerigtiba

26/03 – Teatro adulto: “Os Sacrilégios do Amor”

Com o Grupo gota, Pó e Poeira (Guaçuí)

Hora: 19h

Local: Sede do grupo Rerigtiba

27/03 – Contação de história teatralizada – “A sopa de Pedra”

Hora: 15h

Local: Escola Joselina Nogueira

30/03 – cineclube da cidade com o Filme: “Soul”

Hora: 18h

Local: Sede do Grupo Rerigtiba

31/03 – Cineclube da cidade com o Filme: “Divertida Mente”

Hora: 18h

Local: Sede do Grupo Rerigtiba

Saiba mais do Grupo Rerigtiba nos links:

Site: www.grupodeteatrorerigtiba.com.br

Facebook: www.facebook.com/GrupoDeTeatroRerigtiba

Instagram: www.instagram.com/grupodeteatrorerigtiba/

YouTube: www.youtube.com/Rerigtiba