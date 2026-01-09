Grupo Rerigtiba fortalece verão de Anchieta com a 6ª edição do projeto “Quinta Teatral”

Reconhecido como referência nas artes cênicas do Espírito Santo, o Grupo de Teatro Rerigtiba anuncia sua contribuição para a programação de verão 2026 de Anchieta.

Com iniciativas que ocupam tanto espaços públicos quanto sua própria sede, o grupo garante a democratização do acesso à arte durante a alta temporada.

O destaque fica para as apresentações do “Quinta Teatral”, iniciativa realizada anualmente desde 2019 em parceria com a Prefeitura de Anchieta. O projeto leva espetáculos do repertório do grupo para os balneários de Castelhanos, Iriri e Ubu, sempre às quintas-feiras, descentralizando a cultura e oferecendo ao turista e ao morador espetáculos de reconhecida qualidade artística.

Em paralelo, a sede do grupo movimenta o centro da cidade com o “Projeto Cultura Viva, espaço de todos”, viabilizado com recursos da PNAB e Funcultura-ES. Esta vertente foca na formação de público e na ocupação do Espaço Cultural Rerigtiba com peças e oficina para crianças.

Entre os destaques do repertório está “O Rei de Quase Tudo”, onde artistas saltimbancos narram a história de um rei que queria ser dono de tudo, abordando temas como consumo consciente e meio ambiente de forma lúdica.

SERVIÇO – PROGRAMAÇÃO GERAL JANEIRO 2026

Atividades na Sede (Projeto Cultura Viva, espaço de todos):

10/01 às 19h: A Maldição e o Mistério de Kalá

18/01 às 14h as 17h: Oficina Mergulho Teatral (Infantil)

24/01 às 19h: Cadê Mafalda?

Local: Espaço Cultural Rerigtiba (Av. Oliveira, 334). Entrada Gratuita.

Atividades em praças (Quinta Teatral e Cultura em Toda Parte):

15/01 às 19h: O Rei de Quase Tudo – Castelhanos (Quinta Teatral)

17/01 às 19h: O Rei de Quase Tudo – Iriri (Cultura em Toda Parte)

22/01 às 19h: A Maldição e o Mistério de Kalá – Iriri (Quinta Teatral)

29/01 às 19h: A Maldição e o Mistério de Kalá – Ubu/Praça da Sereia (Quinta Teatral)

Todas as atrações são gratuitas.

Para atividades na sede, recomenda-se reserva via WhatsApp: (28) 98811-8468.

foto Jeferson Roccio