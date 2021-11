Grupo Rerigtiba realiza circulação virtual de teatro

Anchieta/ES – O Grupo de Teatro Rerigtiba vai realizar, nos dias 13, 14, 20, 21 e 27 de novembro, o projeto de circulação de teatro com apresentações da peça que traz à cena a história de um Rei com vontade de ser o Rei de Tudo, mas por mais que tivesse bens, terras e até a lua, continuava sendo o Rei de Quase Tudo, porque há certas coisas que jamais poderão pertencer a uma pessoa, mesmo sendo um Rei.



A circulação originalmente estava prevista para acontecer presencialmente percorrendo cinco municípios capixabas, mas devido a pandemia do Covid-19 foi necessário migrar para plataforma digital, possibilitando acesso a todos os públicos sem limitação.



Sobre o espetáculo

Baseado no formato mambembe medieval, dois artistas saltimbancos se deslocam de uma praça à outra contando e encenando histórias para todas as idades.



Livremente inspirado no livro de Eliardo França, “O Rei de Quase Tudo” é um espetáculo infantil, recomendado para todas as idades, que convida a refletir sobre inúmeros conceitos essenciais na formação da personalidade da criança para uma vida mais saudável.



Um espetáculo ágil e divertido que traz à cena números de mágica, palhaçaria e dialoga com questões ambientais de preservação, hábitos de consumo e reciclagem.



Sinopse

A peça conta a história de um rei que, apesar de ser “REI DE QUASE TUDO”, não estava satisfeito. Ele quanto mais tinha mais queria. Vivia, por isso, constantemente insatisfeito. Na verdade, ele desejava ser o rei de tudo e não de quase tudo. Para alcançar seu objetivo, ele prendia tudo que havia ao seu redor: pássaros, flores e no auge da sua ganância, ele aprisionou até a lua e o sol. Mas quando finalmente consegue ser rei de tudo, ele percebe que isso não o deixava feliz.



É uma peça teatral sobre o comportamento humano e sua relação com o mundo a sua volta.



Através desse espetáculo, as crianças poderão identificar valores essenciais ao convívio humano descobrindo a liberdade como um dos caminhos de realização do ser humano.



Com Sara Lyra e Welida Pontes no elenco

Direção: Edson Nascimento

Produção: Telma Amaral

Coreografia: Cleverson Guerrera

Sonoplastia: Danilo Curtiss.



Circulação do espetáculo “O Rei de Quase Tudo”

Modalidade: Virtual

Dias: 13, 14, 20, 21 e 27 de novembro

Horário: 17h

Classificação: livre para todos os públicos

Onde assistir: canal do Rerigtiba no Youtube ou pelo site www.grupodeteatrorerigtiba.com.br com chat ao vivo no youtube.



Apoio: Funcultura/Secult-ES através do edital setorial de teatro/2019



Links para as apresentações nas redes sociais do grupo e na Bio do Instagram @grupodeteatrorerigtiba

