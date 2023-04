GUARAPARI | 10º Batalhão da Polícia Militar tem novo comandante

O 10º Batalhão da Polícia Militar (PM), responsável pelo policiamento em toda região do município de Guarapari tem um novo comandante. Tenente coronel Ríodo Lopes Rubim assumiu o cargo no dia 03, segunda-feira.

O Tenente Coronel Emerson Caus deixa a Unidade após quase três anos de trabalho no município e afirma que sua passagem por Guarapari acrescentou experiências e realizações para sua carreira, “foi um período de crescimento profissional”, disse o comandante substituído.

O oficial deixa o comando da Unidade com o sentimento de dever cumprido para iniciar um novo ciclo, também desafiador, que é o Comando de Policiamento Ostensivo Especializado (CPOE).

Ele pontuou as oportunidades e experiências ímpares que vivenciou durante o tempo em que esteve no comando, “Quero agradecer aos Oficiais do 10º Batalhão, exemplos de dedicação, obediência, competência e disciplina. E enaltecer o serviço prestado por cada policial militar do 10º batalhão. Agradeço ainda a parceria com a comunidade local que sempre se mostrou atuante”.

O novo comandante exercia anteriormente a função de Chefe da Ajudância Geral, já comandou as Companhias de Marataízes e Anchieta, trabalhou em Guarapari por 18 anos – no período entre janeiro de 1998 a fevereiro de 2016 e é morador do município.

“Temos o compromisso de somar esforços junto com a tropa, com os poderes constituídos responsáveis pela segurança pública e com a sociedade Guarapariese”, afirmou o novo comandante do 10º Batalhão.