GUARAPARI | Abertas as inscrições para propostas artísticas e culturais da Lei Aldir Blanc

today26 de novembro de 2020 remove_red_eye62

A Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Cultura de Guarapari (Setec) lançou o edital para seleção de propostas artísticas e culturais a serem apresentadas no município. Além disso, haverá premiação para o melhor projeto selecionado, atendendo a Lei Aldir Blanc.



As inscrições são gratuitas e ficarão abertas até dia 30 de novembro. Podem participar pessoas físicas, residente em Guarapari há mais de 24 meses e pessoas jurídicas, constituída há mais de 24 meses.



Os interessados poderão apresentar projetos nas áreas de artes gráficas e plásticas; artesanato; audiovisual e fotografia; cultura popular e saberes tradicionais; artes cênicas (dança, teatro e circo); livro e leitura; e música.



Os projetos classificados em primeiro lugar, em cada categoria, receberão a premiação. As inscrições devem ser protocoladas presencialmente na sede da Setec, localizada na Rua Munir Abud, 234, bairro Praia do Morro, das 9h às 16h.



O Edital e os anexos estão disponíveis no link:

https://www.guarapari.es.gov.br/uploads/documento/20201124121612-edital-008-2020-retificado.pdf