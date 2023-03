GUARAPARI | Aluno ameaça atentado em escola estadual

today19 de março de 2023 remove_red_eye213

Através de um grupo de WhatsApp, um aluno da Escola Estadual de Ensino Médio de Guarapari, conhecida como Normal, ameaçou um atentado na unidade escolar no Centro da cidade.

Com isso a notícia se espalhou, deixando pais e responsáveis muito preocupados com a situação.

A equipe do ES em Foco teve acesso a conversas de alunos do terceiro ano, que afirmaram que o garoto estaria com problemas psicológicos por ter perdido a mãe recentemente.

Outro estudante publicou um vídeo que teria sido postado pelo jovem, com imagens de uma arma de fogo.

”Ultimamente ele está com uns papos satanistas”, postou outro participante do grupo que seria amigo do menino que fez as ameaças.

Em outra parte da conversa, eles perguntam se a diretora está sabendo, dizem que não.

O ES em Foco tentou contato com a direção da escola, mas ainda não tiveram sucesso.

fonte ES em Foco