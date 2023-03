GUARAPARI | Aplicativo Feira na Mão é apresentado em seminário

A prefeitura de Guarapari realizou na tarde de quinta-feira (23) o Seminário de Apresentação do Aplicativo Feira na Mão, no auditório da Secretaria de Educação (Semed).

O aplicativo de vendas de produtos da agricultura familiar foi desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (INCAPER), e coordenado pelo extensionista, Luiz Carlos Bricalli.

Em Guarapari, o lançamento foi prestigiado pelos produtores de Agroindústrias e Produtores Rurais, que serão beneficiados com a nova tecnologia.

Conforme Breno Ramos, secretário de Meio Ambiente e Agricultura (Semag), com o APP Feira na Palma da Mão, os produtores de origem animal do SIM e também os produtores da Agricultura Familiar, terão possibilidade de ampliar as vendas e a divulgação dos produtos oriundos da agricultura familiar. “Isso irá gerar novas possibilidades de comercialização, promovendo o aumento do agronegócio local”, disse.