GUARAPARI | Boletos de IPTU e taxa de lixo 2024 já estão disponíveis online

today10 de janeiro de 2024 remove_red_eye100

As guias para pagamento do IPTU 2024 e taxa de lixo com desconto de 20% para cota única, já estão disponíveis no site da prefeitura de Guarapari para pagamento online. A quitação pode ser imediata e com a facilidade de pagamento por meio de pix. Para isso, basta clicar aqui.

Aproveite os descontos para quitação do IPTU até os vencimentos:

– 20% de desconto até 31 de janeiro.

– 10% de desconto até 29 de fevereiro.

A secretária municipal da Fazenda, Aline Dias, ressaltou que este ano o IPTU foi corrigido no percentual de 3,52%, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC. No entanto, os contribuintes que pagarem o imposto em cota única até o dia 31/01/2024 receberão um desconto de 20% sobre o valor lançado.

Para quem prefere aguardar o carnê via correios, o importante é ficar atento, caso o contribuinte não receba o carnê do IPTU até data próxima do vencimento, basta se dirigir a Secretaria da Fazenda ou acessar o endereço www.guarapari.es.gov.br, procurar pela aba Serviços. Em seguida, Serviços Online. Lá é possível imprimir a segunda via do carnê.

“Diante do grande percentual de desconto oferecido pelo município, a maioria dos contribuintes, nos anos anteriores, optaram pelo pagamento em cota única. Entretanto, para os que preferem parcelar o imposto, importante frisar, que o município possibilita o parcelamento sem desconto em até 08 parcelas que terão os seguintes vencimentos: 28/03/2024 (1ª parcela); 30/04/2024 (2ª parcela); 31/05/2024 (3ª parcela); 28/06/2024 (4ª parcela); 31/07/2024 (5ª parcela); 30/08/2024 (6ª parcela); 30/09/2024 (7ª parcela) e 31/10/2024 (8ª parcela)”, esclareceu.