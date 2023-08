GUARAPARI | Buenos Aires vai receber obras de drenagem, calçamento e calçadão

Na tarde desta quinta-feira (10), a comunidade de Buenos Aires, em Guarapari, foi palco de um evento significativo para o desenvolvimento da região.

A solenidade aconteceu no campo de futebol e contou com a presença do prefeito Edson Magalhães, do vice-governador Ricardo Ferraço, presidente da associação de moradores, Dirceu Brambati, e de diversas lideranças do interior.

A ordem de serviço contempla obras essenciais como drenagem, calçamento, pavimentação e a construção de um calçadão, ao longo da estrada de Buenos Aires.

Na ocasião, o prefeito Edson Magalhães e o vice-governador Ricardo Ferraço, acompanhados pelo subsecretário de turismo do estado Gedson Merízio e pela secretária de esportes e lazer do município, Joelma Pompermayer, entregaram uma máquina destinada à manutenção do campo de Buenos Aires, reforçando o comprometimento com a comunidade.

A cerimônia foi prestigiada por diversos empreendedores da região, que manifestaram otimismo quanto aos resultados positivos que os investimentos têm gerado nas montanhas do município. Thiago Gobbi, sócio do empreendimento Eco Villa Fratelli, expressou sua confiança no progresso em curso: “Como empreendedor da região fico mais esperançoso vendo as obras acontecendo, isso passa credibilidade para investirmos cada vez mais”, ressaltou.

Dirceu Brambati, presidente da associação de moradores de Buenos Aires e representante do time local, enxerga a iniciativa da prefeitura como um passo relevante para o desenvolvimento do agroturismo e da rota gastronômica da região.

“A gente espera de coração que todos os investimentos venham com responsabilidade para enriquecer o que já temos de bonito em nossas montanhas, queremos ver Buenos Aires crescendo de maneira sustentável”, afirmou.

Ricardo Ferraço, vice-governador, relembrou sua contribuição na elaboração do programa Caminhos do Campo, que resultou na pavimentação do trecho da BR 101 até Buenos Aires durante sua gestão como secretário de agricultura. Ele expressou sua surpresa com a transformação que vem ocorrendo na região: “O prefeito Edson Magalhães, suas lideranças, colocam de pé uma nova fronteira de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento social no município. Agora, além das suas praias extraordinárias, Guarapari vai ficar conhecida também pelas belezas de suas montanhas, com essas obras de qualidade e de muito respeito aos recursos naturais da região”, declarou.

O prefeito Edson Magalhães, detalhou os serviços que serão executados durante a realização da obra, destacando a ampliação da estrada com quatro metros em cada lado, a implementação de um calçadão com canteiro florido, a instalação de três rotatórias, um pórtico com mirante e iluminação ornamental a cada doze metros. Ele ressaltou que essas transformações estão destinadas a moldar uma nova realidade para Buenos Aires, mantendo o nome que a comunidade orgulhosamente carrega.

“ Essa ordem de serviço simboliza um passo importante rumo ao futuro promissor da região, onde o desenvolvimento sustentável e a valorização dos recursos naturais caminham lado a lado para enriquecer a vida de todos os moradores, empreendedores e visitantes”, concluiu.