GUARAPARI | Câmara Municipal abre os trabalhos homenageando Chico Móveis

today19 de fevereiro de 2021 remove_red_eye66

“Transparência, ética, compromisso com a democracia, participação popular, respeito às comunidades e espírito público”. Foi com estes lemas que a nova Câmara Municipal de Guarapari (CMG) realizou, na tarde desta quinta-feira (18), a sessão ordinária de abertura do Ano Legislativo de 2021, com transmissão ao vivo pela TV Guarapari (Canal 9.1), pelo site da Câmara (https://www.cmg.es.gov.br) e pelas demais plataformas digitais da CMG na internet.



No início dos trabalhos foi exibido um vídeo com saudações pontuais do prefeito Edson Magalhães (representando o Poder Executivo); do Juiz Eleitoral Edmilson Souza Santos (representando o Poder Judiciário); do Pastor Milton Vieira Júnior (representando as Igrejas Evangélicas) e do Padre Diego Carvalho (representando as Igrejas Católicas de Guarapari).

As autoridades gravaram mensagens de apoio ao trabalho da Câmara Municipal nesta 19ª Legislatura e desejaram, aos vereadores, muito sucesso no exercício de seus mandatos, no período de 2021 a 2024. Confira no vídeo abaixo:

Durante a primeira sessão ordinária do ano, o presidente da CMG, vereador Wendel Lima (PTB), lamentou o falecimento do colega parlamentar Francisco de Assis Pereira Duarte – Chico Móveis (PSDB), ocorrido no último domingo (14) –, e sugeriu ao plenário que, de forma excepcional, quebrasse o protocolo regimental e destinasse o tempo do “Pequeno Expediente” e do “Horário dos Oradores e Lideranças”, para a realização de uma última homenagem ao amigo e parceiro de vereança, Chico Móveis. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade pelo Plenário.

Presidente da Câmara, vereador Wendel Lima.

“Como é de conhecimento de todos os senhores vereadores e da população de Guarapari, foi com muita tristeza que, no último domingo, recebemos a notícia do falecimento do amigo e vereador Francisco de Assis Pereira Duarte, conhecido carinhosamente como ‘Chico Móveis’. É um momento de extremo pesar, em que nos solidarizamos com todos os familiares, amigos e correligionários do vereador e manifestamos nossos mais sinceros e profundos sentimentos”, disse Wendel, que logo após pediu um minuto de silêncio em respeito à memória do parlamentar.

Chico Móveis faleceu após sofrer um acidente.

Em seguida, a palavra foi franqueada para que os vereadores prestassem suas homenagens ao amigo Chico Móveis. Se pronunciaram em plenário os seguintes parlamentares, pela ordem: Dr. Franz Tristão (PP); Rodrigo Borges (REPUBLICANOS), Marcelo Rosa (PL), Zé Preto (PATRIOTA), Max Júnior (AVANTE), Denizart “Zazá” (PODEMOS), Izac Queiroz (PP), Professor Luciano (PDT), Dudu Corretor (CIDADANIA), Rosana Pinheiro (CIDADANIA), Odair Rossi (DEM), Kamilla Rocha (PTB) e Wendel Lima (PTB).