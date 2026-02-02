GUARAPARI | CAPS II realiza atendimento em saúde mental

Na última sexta-feira, 30 de janeiro, a equipe do CAPS II realizou uma internação involuntária de uma paciente em sofrimento psíquico, com apoio da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A ação contou com a atuação da psiquiatra Dra. Erica, do psicólogo Sérgio Pereira, da enfermeira Maria Eduarda e da técnica de enfermagem Ariane. Segundo informações, a paciente apresentava um quadro delirante há mais de 15 anos, o que vinha ocasionando transtornos à comunidade local.

O procedimento foi conduzido de forma segura, técnica e responsável, priorizando o bem-estar da paciente e a tranquilidade dos moradores da região. Toda a abordagem seguiu os protocolos de saúde mental, com suporte das forças de segurança e do atendimento de emergência.

Após a realização dos procedimentos necessários, a paciente foi encaminhada para uma clínica psiquiátrica especializada, onde passará a receber acompanhamento médico e tratamento contínuo.