GUARAPARI | Casagrande lança edital para revitalização do Radium Hotel

16 de janeiro de 2025

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), lançou, nesta quinta-feira (16), o Edital de Chamamento Público nº 001/2025, que marcará um importante passo para o restauro e a revitalização do Radium Hotel, ícone histórico e cultural do município de Guarapari. O evento aconteceu no Gabinete do Governador, no Palácio Anchieta, em Vitória.

Com investimento de R$ 23,7 milhões, o edital tem como objetivo selecionar uma Organização da Sociedade Civil (OSC) para a execução do projeto. As etapas do processo incluem o envio de propostas pelas OSCs até o dia 17 de fevereiro. A previsão de conclusão das obras é de 360 dias após a assinatura do Acordo de Colaboração, programada para o próximo dia 15 de abril.

“Guarapari faz parte da história do nosso Estado e é a maior referência do turismo capixaba. Estamos investindo para transformar o prédio em uma escola do turismo. É uma conquista extraordinária que vai ajudar a qualificar o setor, trazendo mais oportunidades para os capixabas. Os investimentos não param por aí. Até o fim do mês, vamos inaugurar a implantação da rodovia que liga a Rodovia do Sol até a BR-101 em Amarelos. Já fizemos a pavimentação da entrada de Setiba e estamos fazendo a ligação da Praia do Riacho até o Contorno de Guarapari. São ações que abrem uma frente para o desenvolvimento do município e incentivam o turismo da cidade saúde”, afirmou o governador Renato Casagrande.

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, destacou a importância do projeto de restauro e revitalização do Radium Hotel para o desenvolvimento cultural, econômico e turístico do Espírito Santo.

“O lançamento deste edital marca um momento histórico para o Espírito Santo. Estamos iniciando o processo de restauro e revitalização de um dos patrimônios mais emblemáticos de Guarapari. Essa iniciativa não é apenas sobre recuperar um edifício, mas sobre resgatar a história, valorizar nossa cultura e entregar à sociedade capixaba um espaço revitalizado que promoverá o turismo, a economia e o orgulho local”, salientou.

“O Radium Hotel é um marco. Há um simbolismo imenso nesse investimento que será realizado. Quero destacar mais uma vez a colaboração, a decisão coletiva que proporcionou chegarmos até aqui. Poder público, instituições e iniciativa privada juntos para o restauro e modernização desse equipamento público que foi e voltará a ser referência no Espírito Santo e no Brasil. Turismo e formação profissional são essenciais ao desenvolvimento. Empregos e renda na veia”, enfatizou o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço.

Radium Hotel

Inaugurado em 1953, em Guarapari, e originalmente planejado como uma Escola Naval, o edifício foi adaptado para se tornar um hotel cassino de padrão internacional. Localizado próximo à Praia da Areia Preta, o hotel tinha 140 quartos e atraía celebridades e políticos de todo o País. Ao longo dos anos, enfrentou períodos de declínio, mas permaneceu como um símbolo de uma época marcante para Guarapari, sendo atualmente reconhecido como um patrimônio histórico de grande importância para a cidade.

