Guarapari Celebra 132 anos de Emancipação Política com festa na Praia do Morro

today6 de setembro de 2023 remove_red_eye132

A prefeitura de Guarapari realiza entre os dias 15 a 19 de setembro, a tradicional Festa da Cidade, em comemoração aos 132 anos de Emancipação Política de Guarapari.

O evento irá acontecer na Praia do Morro, próximo à igreja católica Sagrada Família. Entre os artistas confirmados, estão Leo Chaves, Molejo, Chris Duran, Rogerinho do Cavaco, Thiarlys e Melina, Rayan Barreto, Luiza Pastore e Banda e Eliana Ribeiro.

A festa promete envolver pessoas de todas as idades, moradores e turistas, com atrações nacionais, show gospel, missa festiva e ação cidadã.

Na ação serão oferecidos os serviços de saúde: vacinação de rotina e Covid, vacinação antirrábica para cães e gatos, adoção de animais, coleta de preventivo – (a paciente não pode ter tido relação nos 2 dias que antecedem o exame e, deve levar cartão SUS, documento com foto e CPF), bolsa família – pesagem até 7 anos (só para quem não fez a pesagem em 2023), medicação mediante apresentação de receita, aferição de pressão, glicemia e testes rápidos para sífilis, hepatites B e C e HIV, consulta médica, saúde mental (orientação) e orientação sobre dengue.

Já da assistência social serão oferecidos: serviços de inclusão e atualização do Cadúnico, projeto documentação cidadania (2ª via de certidão e 1ª via de CPF), atendimento para requerimento de BPC/Loas, acesso a benefícios eventuais, atendimento jurídico, atendimento do Procon, bazar de roupas, espaço de beleza e atendimentos diversos.

Confira a programação completa

Sexta-feira (15)

Culto a partir das 18h

21h – Show gospel Chris Duran

Sábado (16)

Ação Cidadã com diversos serviços de assistência e saúde, das 08h às 16h.

21h – Show nacional com Rogerinho do Cavaco

23h – Show com o grande talento Rayan Barreto

Domingo (17)

20h – Thiarlys e Melina

22h – Show nacional Molejo

Segunda-feira (18)

20h – Luiza Pastore e Banda

22h30 – Show com o sertanejo Leo Chaves

Terça-feira (19)

Dia do Aniversário da Cidade, às 18h – Missa Campal, em seguida às 19h30 – Eliana Ribeiro

Você não pode perder, todas as atrações serão gratuitas e acontecerão na Praia do Morro, ao lado da Paróquia Sagrada Família.