Guarapari celebra 134 anos com novos investimentos do Governo do Estado

Guarapari comemorou nesta sexta-feira (19) os 134 anos de elevação à categoria de cidade com tradicional desfile cívico-militar. A solenidade foi marcada pela celebração da história e da identidade do município, além do fortalecimento da parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura. O governador Renato Casagrande e o vice-governador Ricardo Ferraço fizeram a inauguração do novo Totem de Segurança na Praia do Morro e anunciaram novos investimentos em diversas áreas.

“Viemos comemorar essa data tão especial e abraçar a população fazendo entregas e anúncios de obras. Estamos investindo na segurança pública com três Totens de Segurança que irão monitorar 24 horas a região próxima às torres. Vamos repassar recursos para recapeamento de vias, construção de escola, reforma de praças e unidades de saúde. Guarapari é muito importante para nosso Estado. A cidade lidera o turismo no Espírito Santo, mas como sempre digo, nossos investimentos são para os moradores, pois somente com a casa organizada podemos tratar bem os visitantes”, afirmou o governador Casagrande.

O vice-governador do Estado também comemorou a parceria com o município. “É um dia de festa com investimentos nessa cidade que faz tão bem para o Espírito Santo. Aniversário com um pacote considerável de boas parcerias com a prefeitura para melhorar o dia a dia das pessoas por aqui. Educação, infraestrutura, saúde, segurança pública e muito mais. Governo equilibrado, com as contas em dia e com capacidade real de aplicar recursos financeiros para estimular o bem estar e desenvolvimento social”, pontuou Ricardo Ferraço, ao lado do prefeito Rodrigo Borges.

Durante o evento foram assinados convênios para a realização de obras estruturantes e de lazer que somam mais de R$ 14,5 milhões em recursos. Entre as intervenções estão a reforma da Praça Trajano Lino Gonçalves, no Centro, no valor de R$ 457 mil; a reforma da Praça do bairro Bela Vista, com investimento de R$ 842 mil; a construção da Praça Parque Portal Clube, no valor de R$ 3,2 milhões; além da primeira etapa do recapeamento asfáltico das ruas localizadas na Sede de Guarapari, no valor de R$ 10 milhões.

No âmbito da Educação, o governador autorizou o repasse de recursos para a construção da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental (EMEIEF) Zilnete Pereira Guimarães. A iniciativa é fruto de investimento de mais de R$ 7 milhões do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (Funpaes). O novo espaço terá capacidade para atender 175 crianças da Pré-escola e 640 estudantes do Ensino Fundamental – anos iniciais, contribuindo para ampliar a oferta de vagas e fortalecer a rede municipal de ensino.

A agenda em Guarapari também foi marcada pelo investimento estadual no fortalecimento e qualificação da Atenção Primária em Saúde (APS) do município. Durante a visita, o governador assinou a autorização de convênio para a conclusão da Unidade Básica de Saúde (UBS) Arnaldo Magalhães e a autorização de repasse fundo a fundo para aquisição de aparelho de Raio-x.

O investimento estadual na APS em Guarapari também acontece por meio do Plano Decenal de Atenção Primária à Saúde (Plano Decenal SUS APS+10). A cidade é um dos 68 municípios capixabas que fizeram adesão ao novo ciclo do Plano, como parte da estratégia estadual na expansão da resolutividade e qualidade dos serviços ofertados na saúde, e será contemplado com investimento de R$1 milhão para reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família (USFs) Professora Terezinha Santos (CAIC) e Narbal de Paula Coutinho (Setiba).

Além disso, na oportunidade, foi entregue uma ambulância de suporte básico ao município. O veículo faz parte da aquisição da Sesa de 71 ambulâncias que serão destinadas a municípios e hospitais da rede própria para o transporte de pacientes com necessidades especiais.

“Investir na saúde de Guarapari é fundamental. São investimentos importantes para a qualidade de vida dos moradores e também para quem visita, pois é uma cidade que recebe muitas pessoas”, acrescentou o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, lembrando que Guarapari é conhecida também como a “cidade saúde”.

Ainda no município, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), entregou duas academias populares, com investimento total de R$ 114 mil. Os novos equipamentos oferecem mais opções de atividade física e lazer para a população, fortalecendo o acesso gratuito ao esporte.

As academias são compostas por aparelhos para exercícios ao ar livre, como simuladores de caminhada, esqui, surf, rotação dupla diagonal, remada sentada, rotação vertical, alongadores e outros equipamentos, que possibilitam treinos completos de força, alongamento e resistência, voltados tanto para iniciantes quanto para praticantes mais experientes.

