Guarapari celebra 134 anos com programação musical especial na Festa da Cidade
Guarapari comemora 134 anos de elevação à categoria de cidade e prepara uma programação musical diversificada para celebrar a data. Os shows acontecem entre os dias 19 e 22 de setembro, na Avenida Celso Bastos Couto, ao lado da Igreja Católica, na Praia do Morro. A festa reúne artistas locais e nomes reconhecidos nacionalmente, oferecendo opções para todos os estilos musicais.
De acordo com o secretário municipal de Cultura, Peterson de Castro, a programação foi pensada para valorizar a identidade cultural da cidade e proporcionar momentos de lazer à comunidade.
“Estamos celebrando a história de Guarapari com muita música e diversidade. A Festa da Cidade é um momento de encontro e de valorização da cultura, que fortalece o sentimento de pertencimento e aproxima ainda mais a população da nossa identidade. A programação de segunda-feira foi um pedido dos pastores de várias igrejas, para que tivesse um momento gospel neste dia da semana”, destacou.
Programação completa dos shows
19/09 — Sexta-feira
17h – Missa
19h – Anderson
20h – Samba Du Bom
22h – Arlindinho Cruz
20/09 — Sábado
17h – Fit Dance
19h30 – Butequeiro
21h – Cataguases
22h30 – Alemão do Forró
21/09 — Domingo
17h – Moreno do Forró
18h – Denise Pontes
19h – Banda Rocknejo
22/09 — Segunda-feira
21h – Bruna Olly (Show Gospel)
A Prefeitura convida moradores e visitantes a prestigiarem a programação e celebrarem juntos os 134 anos de história da cidade.