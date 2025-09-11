Guarapari celebra 134 anos com programação musical especial na Festa da Cidade

Guarapari comemora 134 anos de elevação à categoria de cidade e prepara uma programação musical diversificada para celebrar a data. Os shows acontecem entre os dias 19 e 22 de setembro, na Avenida Celso Bastos Couto, ao lado da Igreja Católica, na Praia do Morro. A festa reúne artistas locais e nomes reconhecidos nacionalmente, oferecendo opções para todos os estilos musicais.

De acordo com o secretário municipal de Cultura, Peterson de Castro, a programação foi pensada para valorizar a identidade cultural da cidade e proporcionar momentos de lazer à comunidade.

“Estamos celebrando a história de Guarapari com muita música e diversidade. A Festa da Cidade é um momento de encontro e de valorização da cultura, que fortalece o sentimento de pertencimento e aproxima ainda mais a população da nossa identidade. A programação de segunda-feira foi um pedido dos pastores de várias igrejas, para que tivesse um momento gospel neste dia da semana”, destacou.

Programação completa dos shows

19/09 — Sexta-feira

17h – Missa

19h – Anderson

20h – Samba Du Bom

22h – Arlindinho Cruz

20/09 — Sábado

17h – Fit Dance

19h30 – Butequeiro

21h – Cataguases

22h30 – Alemão do Forró

21/09 — Domingo

17h – Moreno do Forró

18h – Denise Pontes

19h – Banda Rocknejo

22/09 — Segunda-feira

21h – Bruna Olly (Show Gospel)

A Prefeitura convida moradores e visitantes a prestigiarem a programação e celebrarem juntos os 134 anos de história da cidade.