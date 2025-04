Guarapari celebra a magia da Páscoa com shows nacionais e desfile temático

today11 de abril de 2025 remove_red_eye51

Shows nacionais, parada temática, feira de arte sacra e gastronomia a céu aberto: Guarapari se prepara para viver dias de celebração e encantamento com A Fantástica Páscoa Guarapari. O evento, gratuito e aberto ao público, acontece entre os dias 18 e 21 de abril, no Centro e na Praia do Morro, reunindo atrações para todas as idades, fortalecendo o turismo e a economia local.

Durante os quatro dias de programação, a Avenida Joaquim da Silva Lima, no Centro, será carinhosamente chamada de Avenida da Família e vai se transformar em um cenário lúdico e encantador, com cenografia temática e decoração especial que prometem emocionar o público e criar memórias afetivas. A ambientação será complementada por uma praça de gastronomia com food trucks, estandes de comidas típicas e participação de restaurantes locais.

Entre os destaques estão os shows com os artistas Vitor Kley e Roberta Sá, além de nomes regionais e capixabas, valorizando os talentos locais e a diversidade cultural. Também integra a programação o tradicional Auto da Paixão de Cristo, encenado no Radium Hotel, e a Parada da Páscoa Fantástica — desfile temático com personagens infantis, música e efeitos visuais, nos dias 19 e 20, às 17h.

No domingo de Páscoa (20), no palco da Joaquim da Silva Lima, acontece uma missa campal com a presença de Dom Anderson Franklin e do padre Diego Carvalho, seguida por uma noite de shows e atrações culturais.

A programação musical também se estende com atrações nos dias 19 e 20, com o palco que será montado ao lado do quiosque 18. No sábado, o público poderá curtir o show da dupla Rony e Ricy, às 21h, seguido da apresentação de Taty Dantas, ex-vocalista do Bonde do Forró, às 23h. Já no domingo, a festa continua com os shows das bandas Cataguases, às 21h, e Blacksete, às 23h.

Para o secretário municipal de Cultura, Peterson de Castro, o evento vai muito além do entretenimento. “A Fantástica Páscoa é um presente para Guarapari. É um convite para que moradores e turistas celebrem juntos a nossa cultura, a criatividade e o espírito coletivo. A proposta é transformar Guarapari em um lugar de encontros, memórias afetivas e geração de oportunidades para os empreendedores locais”, destaca.

A iniciativa é uma realização da Prefeitura de Guarapari, com apoio de parceiros institucionais, e integra o Programa de Movimentação Turística na Baixa Temporada, criado para ampliar o calendário cultural da cidade, fortalecer o setor turístico e movimentar a economia local.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

De 18 a 21 de abril

Avenida Joaquim da Silva Lima – Centro

Radium Hotel – Centro

Ao lado do quiosque 18 – Praia do Morro

SEXTA-FEIRA | 18 de abril – Avenida Joaquim da Silva Lima

18h – DJ Karine e As Bolachas

19h – Auto da Paixão de Cristo (no Radium Hotel)

20h – Alessandra Rangel (show gospel)

22h – Jacson Lima

Praça de Gastronomia (funcionamento durante toda a noite na Avenida Joaquim da Silva Lima)

SÁBADO | 19 de abril – Joaquim da Silva Lima

17h – Desfile da Páscoa Fantástica

19h – DJ Karine e As Bolachas

20h – Marcos Bifão

22h – Vitor Kley

Praça de Gastronomia (funcionamento durante toda a noite na Avenida Joaquim da Silva Lima)

SÁBADO | 19 de abril – Praia do Morro, ao lado do quiosque 18

20h – 21h – Show com a dupla Rony e Ricy

23h – Show com Taty Dantas (ex-vocalista do Bonde do Forró)

DOMINGO | 20 de abril – Avenida Joaquim da Silva Lima

17h – Desfile da Páscoa Fantástica

18h – Santa Missa de Páscoa (com Dom Anderson e Pe. Diego Carvalho)

19h30 – DJ Karine e As Bolachas

20h – Nano Viana

22h – Roberta Sá

Praça de Gastronomia (funcionamento durante toda a noite na Avenida Joaquim da Silva Lima)

DOMINGO | 20 de abril – Praia do Morro, ao lado do quiosque 18

21h – Banda Cataguases

23h – Banda Blacksete

SEGUNDA-FEIRA| 21 de abril – Avenida Joaquim da Silva Lima

17h – DJ Karine e As Bolachas

19h – Trio Maruí

21h – Wesley e Edson

Praça de Gastronomia (funcionamento durante toda a noite na Avenida Joaquim da Silva Lima)

A Feira Arte Sacra começa na quinta-feira dia 17, e vai até dia 21, na segunda-feira. Aberta todos os dias após 16h – no espaço do Radium Hotel.