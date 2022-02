GUARAPARI | Começa nesta sexta-feira (25) o Orçamento Participativo 2022/2023

24 de fevereiro de 2022

A partir desta sexta-feira (25) a Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec), inicia o Orçamento Participativo 2022/2023. O objetivo é fazer com que a população exerça seu papel de cidadão, influenciando e decidindo o destino de recursos públicos por meio do cadastramento de propostas, via site do município. A finalização do cadastro será no dia 15 de março.

Todos os anos, o Orçamento Participativo acontece através de assembleia aberta, por grupos de regiões. Mas, devido a pandemia, novamente o cadastramento será realizado de forma online. Somente na região rural, com o objetivo de atender as pessoas que não possuem acesso à internet, serão instaladas urnas nas unidades de saúde e com a associação de moradores de cada local.

Confira os locais das urnas

Lagoa Dourada, Amarelos, Rio Claro, Bahia Nova, Rio Calçado, Buenos Aires, Boa Esperança, São João do Jaboti, Reta Grande, Rio Grande, São Miguel, Cabeça Quebrada e São Félix, Samambaia, Iguape e Barro Branco.



O link do formulário para preenchimento do orçamento participativo 2022/2023, estará disponível nesta sexta-feira (25), no site da prefeitura.